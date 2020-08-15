「無法恭喜民進黨」　李來希：冠軍在開盤前早已確定了

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨高雄市長補選候選人陳其邁15日以67萬1804票拿下市長寶座，全國公務人員協會前理事長李來希晚間在臉書表示，今天無法恭喜民進黨，因為這場賭盤的冠軍在開盤前早已確定了。

陳其邁得票數自開票後，便一路領先國民黨候選人李眉蓁及民眾黨候選人吳益政。依據高雄選委會公布資訊，此次投票率約在4成5左右，若依照選舉人數230萬人估算，候選人只要得超過51.8萬即過半，可宣布勝選，而陳其邁在下午5時13分許，已突破52萬門檻。最後，中選會晚間宣布，陳其邁獲得67萬1804票，成功當選高雄市長。

對此，李來希表示，「今天我們無法恭喜民進黨，因為這場賭盤從來就沒有民進黨，冠軍在開盤前早已經確定了！那麼這些人在爭什麼？爭民進黨啃食後的殘羹剩飯，他們在爭誰是最後一名，套句冷氣機的廣告：第一名早已確定，還爭什麼？」

李來希還說，「恭喜高雄市民！今天你們賺了四千億！接下來我們等著看，看這些錢怎麼來？何時來？怎麼去？何時去？誰是最大的受益人？」

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