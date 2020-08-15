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陳其邁現身新莊國小投票…「競選歷程一幕幕閃過腦海」：今天之後雨過天青

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▲高雄市長補選，陳其邁前往投票。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁前往投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市長補選今（15日）正式投票，民進黨籍候選人陳其邁一早8點現身新莊國小投票所投下神聖一票，在投票前接受現場媒體記者聯訪，表示昨晚自己到凌晨1點多才入睡，競選過程的一幕幕就像電影一樣，仔細、深刻地在腦海裡閃過一遍，讓心裡感覺很踏實，「今天之後，相信高雄未來的發展，就跟今天的天氣一樣，雨過天青！」

陳其邁今早在兒子的陪同下前往投票所投票，直呼自己昨晚睡得很好，「躺下去就睡著了，應該是快1點才睡吧！因為回想選舉掃街的過程、想了一些事情，後來真的累趴，倒了就睡了！」陳其邁說，今天一早約5點半就起床，雖然只睡了4個多小時，但身體早已習慣，「睡眠時間差不多就是這樣！」

回憶起選前一晚，陳其邁表示，昨晚還有與兒子聊了一下，因為他之後就要出國念書，把握一點時間聊聊天、話了一下家常。對於今天行程，陳其邁說，投完票後還要到競選總部處理行政事務，「另外就是打打電話，謝謝一些朋友！」

「我對高雄人關心自己家鄉的事情非常有信心！」陳其邁認為，投票是民主政治裡非常重要的事，雖然平常大家覺得沒有什麼，但其實非常難能可貴，「決定自己城市家鄉的未來，今天之後，相信高雄未來的發展，就像今天天氣一樣，雨過天青！」

現場媒體提問，對於這場選戰是否會緊張？陳其邁笑說，「倒是不會啦，從6月17日辭官到現在，整個競選過程裡面，每天幾乎都早上就出門，昨天睡覺前一幕幕像電影在腦海裡閃過，大寮、茂林、六龜、美濃都趁這個機會去走過一遍，很踏實跟選民近距離接觸，不僅向市民學習，也向土地學習，上了寶貴的一課，一幕幕溫習一遍，覺得一路走來自己非常踏實，感謝市民朋友讓我學習很多，給了我很多的教誨、還有教訓！」

・經典不敗、淨白巨星

▼陳其邁在投票前接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁前往投票，兒子陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁前往投票，兒子陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁前往投票。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁前往投票。（圖／記者林敬旻攝）

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