「買一送一」連爆3大金句！韓國瑜力挺李眉蓁　隔64天回歸高雄讓粉絲嗨翻

記者趙蔡州／綜合報導

韓國瑜離開市長職位後，睽違64天首次在高雄公開露面，14日晚間在李眉蓁「選前之夜」現身，力挺國民黨高雄市長候選人李眉蓁，致詞時也不改自己一貫的風格，連續說出許多金句，像是「這次的選舉給陳其邁當行政院長，李眉蓁當市長，就讓這次的選舉，高雄買一送一。」

韓國瑜14日晚間出席李眉蓁「選前之夜」連續爆出金句，他一開始把話題拉回到了2018九合一大選後，酸度破表說「蘇貞昌新北市長落選，高升行政院長，林佳龍台中市長落選，也高升交通部長」、「大家都喜歡買一送一，這次的選舉給陳其邁當行政院長，李眉蓁當市長，就讓這次的選舉高雄買一送一。」

▲高雄市長韓國瑜睽違64天首次在高雄公開路面，一口開就爆出許多金句。（圖／實習記者方敬攝）

除了「高雄選舉買一送一」外，韓國瑜也提到，他在擔任市長時常講的「路平、燈亮、水溝通」，他執政時高雄修了660多條道路、挖水溝挖了4千公里、高雄所有的路燈在年底都要換成智慧型路燈，「我們讓路平、燈亮、水溝通，讓李眉蓁為我們高雄努力打拚！」

他最後也再度提到，「民進黨不是高雄人的爸爸，沒有必要一定要投民進黨」，他過去一年半的執政，證明他們絕對沒有貪污，而且認真的做事、尊重選民的選擇，「請所有高雄市民發揮智慧，請給李眉蓁一個機會，給高雄市的未來一個機會，一起努力讓李眉蓁選上高雄市長。」