吳益政兒女陪投票　22歲兒吳東燁首露面：1個月沒看過爸爸

▲投票日，吳益政一早由兒女陪同投票。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長補選候選人吳益政15日上午9點和女兒、兒子，一起現身苓洲國小投票，這次帶兒女回母校投票，吳益政特別有感觸，回憶起當初兒女孩還小的時候，他親自帶他們來學校上課的情景，而他也笑說，現在投票就像是「家庭團圓日」，這52天對他來說就像是連續劇一樣，但是劇情緊湊、十分精彩，他覺得非常值得。

▲投票日，吳益政一早由兒女陪同投票。（圖／記者黃子倩攝）

吳益政投票前表示：「覺得52天就像是連續劇一樣，（昨天選前）一個晚上很快，但是很具體，從政者其實時間都過很快，有人說吳益政怎麼都沒變，不是我沒老，是時間過很快，選舉好像是家庭重聚日，平常大家都工作就是四處，因為選舉就是同一天，比過年大家相聚的機會更大，所以選舉日就是全家團圓日。」

吳益政的女兒吳洛瑩則說：「選戰就是一個能跟市民朋友交流的機會，選戰期間三位候選人都跟市民朋友有交流，所以我覺得今天天氣很好，請市民朋友踴躍出來投票。」

而投票日首次亮相的吳益政22歲的兒子吳東燁，一開始打趣地說，他已經快一個月沒有看過父親一眼；「從國小到高中，他（指父親）只要有載我上學，在車上一定都是跟我講，他最近在推動什麼政策，我覺得這次選舉就是他一個心情的抒發。」

▲投票日，吳益政一早由兒女陪同投票。（圖／記者黃子倩攝）

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