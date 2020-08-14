資深藝人對李登輝肖像潑漆　陳其邁批「不好的示範」：別再挑起社會對立

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／高雄報導

故總統李登輝14日在濟南教會舉行安息禮拜儀式，但資深藝人鄭惠中（原藝名：鄭心儀）卻闖入台北賓館李登輝追思會場大鬧，甚至將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像。對此，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁譴責，李登輝已經過世，不應該再挑起社會對立，這是非常不好的一種示範。

▲鄭惠中14日赴台北賓館潑漆。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據悉，鄭惠中當時假冒追思之名，闖入台北賓館李登輝追思會場，在現場大鬧，破壞擺設物品，甚至將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像，而現場警方火速將其逮捕，也查獲其他顆裝有油漆的氣球。

對此，陳其邁回應，李登輝的不幸往生，作為民主台灣其實是大家非常遺憾的事情，「我們不希望潑漆或者是製造對立、製造仇恨的這種事情」。他批評，李登輝過去對台灣民主的貢獻也是有目共睹，他都已經過世，不應該再來挑起社會的對立，「我覺得是非常不好的一種示範，也要在這裡嚴厲譴責」。

另外，針對國民黨智庫副董連勝文，形容前高雄市長韓國瑜將參加國民黨候選人李眉蓁選前之夜「不是雙面刃，應該是雙節棍」一事，陳其邁表示，這個大家都有不同的角度來做評價，早上他已經評論過，大家在6月6日就已經做了一個決定，這是民主的決定，不管你喜不喜歡，就是大家希望市政能夠重新開始。

陳其邁指出，我們在8月15日就要選一個新的市長，他覺得在明天已經要投今年第三次選票，大家都會比較辛苦，也希望年輕人，尤其很多在外地的朋友，也要共同關心高雄未來的發展，並鼓勵大家能夠趕快回來投票，投下高雄最重要、關鍵的一票。

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