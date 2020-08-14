韓國瑜幫李眉蓁站台被評是「雙面刃」　連勝文：應該是雙節棍

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／高雄報導

前高雄市長韓國瑜14日晚間將參加國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的選前之夜造勢活動，有外界人士認為此舉是「雙面刃」，恐傷及李眉蓁選情。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，「不是雙面刃，應該是雙節棍，打得到對方不會打到自己」。

自被罷免解職後，韓國瑜鮮少出席政治場合，卻在13日晚間突於臉書宣布要替李眉蓁選前之夜站台，引發外界議論，有人就認為韓國瑜的出現恐是「雙面刃」，一方面激起藍營的支持度，二方面使返韓人數增加。

對此，14日專程南下陪同李眉蓁掃街的連勝文認為，作為韓國瑜的朋友，「看到他出來我很高興」，韓國瑜不是雙面刃，而是雙節棍，打得到對方不會打到自己。

而李眉蓁則表示，「還是希望大家來鼓勵我們，給我們加油打氣」。

李眉蓁的選前之夜預計晚間6時半於夢時代旁的台糖物流園區廣場舉辦，而據悉韓國瑜將在晚間8時50分上台發表演說。

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