高雄市長補選「戴口罩＋投票3寶」　15日零時起網路禁助選言論

▲高雄市長補選候選人，由左至右為陳其邁、李眉蓁、吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長補選投票8月15日舉行，高雄市選委會提醒，投票當天要戴口罩和「投票3寶」；此外，15日凌晨零時起，公職選罷法禁止從事競、助選言論，違反者，將被處以50萬元以上罰鍰。

高雄市民6月6日以94萬票成功罷免前高雄市長韓國瑜。高雄市第3屆市長補選8月15日舉行，3位候選人分別為民進黨的陳其邁（1號）、民眾黨的吳益政（2號）、國民黨的李眉蓁（3號）。8月15日開完票後，中選會將於8月21日公布當選人名單，當選人約2年4個月的任期。

投票時間為8月15日上午8時至下午4時。民眾除了戴口罩，也要記得攜帶「投票3寶」，身分證、投票通知單以及印章。如果沒帶印章，可用簽名、蓋印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但須請選務人員在名冊中找出名字，較為費時。

高雄市長補選共1823個投開票所，民眾可到中選會網頁，進入「高雄市長補選投開票所查詢」頁面查詢，選取戶籍所在的區及里或鄰，就會顯示投開票所地址。

此外，根據選委會的統計，以往投票日競助選違規案例，高達9成以上都發生在臉書、LINE等社群平台，為避免在彈指之間就面臨超高罰鍰，市選委會主委楊明州有三點提醒。

一、 要注意時間：許多民眾在臉書、LINE彼此分享選前之夜活動心得，被檢舉後才知道貼文時間已經跨越投票日零時。二、 要小心言行：即使是較為封閉性的社群，一旦被相關成員截圖檢舉，即使已經刪文，仍然無法改變違法事實。三、 要細想代價：一時的貼文行為，如違規成立，代價就是50萬元起跳，相當於好幾個月的薪水。

選委會提到其他在投票日禁止從事的行為，包括發（散）布民調、撕毀選票、將異物投入票匭、將選票攜出投票所、投票時在投票所內攝錄影，以及以罷免活動包裝競助選活動等。此外，在投票所四周30公尺內，不得有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票之行為，否則可能被處以徒刑、拘役或科罰金。