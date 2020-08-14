陳其邁選前之夜未登場大雨先來！「兩年投三次」邁粉大喊：不會累！



▲陳其邁選前之夜舞台。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選前之夜邀來總統蔡英文、副總統賴清德、跟行政院長蘇貞昌等黨內大咖都會同台加持，不過，晚會還沒開始，高雄就下雨滂沱大雨，舞台上也搭起帳棚，地上的土也因為下了雨變得泥濘難走。但澆不熄邁粉的心，對於高雄兩年投三次，女邁粉也直呼「一點都不會累，因為為了我們的高雄。」

▲大雨讓地板出現不少積水，有邁粉穿起雨衣 。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的選前之夜造勢大會「選前之夜：高雄大邁進」，於晚間6時15分於捷運鳳山西站1號出口旁空地。這也是蔡英文2020總統選舉競選總部的場地，由於空間大而且是「福地」，盼能再次拿下勝選，活動前場主持由高雄市議員林智鴻、黃文益、高閔琳、邱俊憲負責，主要主持人為立委邱議瑩、劉世芳、李昆澤和趙天麟。而首位登場的則是台灣基進立委陳柏惟，蔡英文、賴清德和蘇貞昌和黨內地方立委也將到場為陳其邁催票，力抗對手邀來的前高雄市長韓國瑜。

▲邁粉高舉加油版，可見天氣不佳，天空有一片大烏雲 。（圖／記者洪靖宜攝）

整個會場擺滿約3萬張塑膠椅，每張椅子上放上陳其邁競選小旗幟和一瓶礦泉水，而有「邁粉」中午12點就先來卡位，甚至還出動繩子來佔位置，就是要搶得搖滾席接近舞台，不過，高雄從下午2點多就開始下起大雨，舞台上也搭起帳棚，地板上的土也因為下了雨變得泥濘難走。

▲邁粉高舉加油版，可見天氣不佳，天空有一片大烏雲 。（圖／記者洪靖宜攝）

但不少人一等雨停就立刻回到座位區等候，還有人特別高舉「咱們最愛的所在高雄，咱最愛的市長邁邁」的牌子，而被問到兩年投三次會不會覺得很累？從新北趕回高雄的女邁粉說：「一點都不會累，因為為了我們的高雄，等其邁回來團結高雄，但高雄停頓沒建設，就是要支持會做事的市長，不是唬爛市長，不要政治口水，是要為了人民的市長。」

▼現場下暴雨。（圖／記者宋良義攝）