韓國瑜晚間吐心聲…替李眉蓁站台　韓粉：就等您一句話「一定投3號」

▲韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

政治中心／台北報導

高雄市長補選倒數2天，前高雄市長韓國瑜透過臉書表示14日將為國民黨候選人李眉蓁選前之夜站台，此文一出，立刻湧入大批韓粉留言「韓市長加油」。另外，據《聯合報》報導，韓國瑜以前市長身分站台，坦言基於情義不怕受傷，義無反顧。

韓國瑜晚間在臉書表示，「向各位好朋友報告，明天晚上我將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣，也邀請所有支持我們的好朋友一同來現場，大家團結一心、一起加油。明晚見！」

▲韓國瑜13日發文表示會在選前之夜幫李眉蓁站台。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

不少韓粉湧入韓國瑜臉書，留言力挺，截至發稿前，短短約2小時，該篇發文已有4.3萬個讚、6074則留言，及2028次分享。其中有人表示，「韓總加油」、「等你好久了，韓國瑜市長，想你了，不見不散」、「一枝穿雲箭，千軍萬馬來相見」、「就等您一句話！一定投3號！」

▲黃暐瀚、李德維在韓國瑜13日臉書發文底下留言。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

另外，名嘴黃暐瀚與國民黨立委李德維也分別在底下留言，「加油」及「好久不見！國瑜哥」。

根據《聯合報》14日晚間報導，面對以前市長身分幫李眉蓁站台，韓國瑜受訪時坦言，內心百感交集，但基於情義不怕受傷，義無反顧。

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