選前最後一天！柯P陪同上廣播　吳益政：選舉該回歸候選人政見　

▲柯P陪同吳益政一起上廣播電台接受訪問。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

選前一天民眾黨由台北市長柯文哲陪同高雄市長補選候選人吳益政一起上廣播節目，在節目中柯P力讚吳益政，認為他有18年豐富的問政經驗，又很清廉，是擔任高雄市長不二的人選，吳益政也在節目中表達自己的願景，他說站上街頭常常第一句話說「我現在不是要拜託大家選我，而是拜託你去聽我們的政見，才三個候選人而已，倒底誰的政見是最好？」吳益政也說他看到越來越多年輕人重視到這塊，讓他越選越有信心。

吳益政說，他印象很深刻的是，曾經去到高雄原縣區茄萣掃街，在馬路上繞一圈，他實在認為「茄萣就像是比利時的魯日」，彷彿高雄只要水溝不要髒就好，讓他看了很驚訝。

而廣播的主持人也提到，現在的民主社會選前之夜或許不一定要慷慨激昂，代表認為吳益政一方用掃街的方式，也能體現民主的真諦，是一種務實的穩紮穩打！吳益政趁上節目的機會提到，「當初怎麼突然加入民眾黨，我認為這是第三勢力、理性以及理想都較高，也不是厭惡藍綠，但我們可以做倡議者，像是綠建築、自行車道都是從高雄開始的，邀不同黨派一起做，主體性很重要！」

他也開玩笑地說道，有人問他「柯主席和宋主席兩人意見不同時，他要怎麼辦？」吳益政非常有信心，他認為要看誰的意見對！因為城市不是市長的、不是政黨的，更不是議員的，因為城市該是是每一個市民的。」

節目最後問到兩人，怎麼呼籲大家出來投票？吳益政提到：「這是一場理性革命、覺醒革命，不是用政黨和人來選，而是用政策來決定選票，政治沒有聖人、偉人，只有認真跟專業可以，重點不是最後一晚請到誰來站台，是回到和選民的承諾，主體應該回到候選人的政見，和市民的承諾這才是最重要的。」

柯文哲說到，「2014選台北市長，改變成真的口號，我希望可以這次拿來用，讓高雄也可以改變成真。看著2018年高雄市長的選擇，情形沒有改變，大家就該更理性的思考，希望台灣更好。」

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