返鄉熱度「輸罷韓」！高雄市長補選明登場　北漂族堅定喊：就是要回去

▲台鐵、高鐵左營站搭車人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

高雄市長補選明日登場，高鐵公司指出，今日已加開2班南下列車。台鐵局表示，今日搭車人數沒有特別增多。國光客運則直言，返鄉熱度與罷免案時差很多。但仍有高雄市民認為「少一票就多一分風險」，強調「我就是要回去」。

高鐵公司表示，本周末訂票較踴躍，周五（14日）上午7時至9時以及晚間17時至20時間之南下車次、周六（15日）上午7時至9時間之南下車次、周日（16日）下午15時至20時間之北上車次均為熱銷車次，預售乘載率達70％。

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高鐵公司表示，今晚已加開2班南下列車，其中一班為全車自由座列車，旅客可多加利用。不過相比高雄市前市長韓國瑜罷免案時，高鐵在當周末共加開了13班次列車，對比數量落差頗大。

台鐵局運務處科長許民杰則表示，今日搭車人數沒有特別增加，與平時的周五狀況差不多，除了下班、返鄉投票人潮，由於現在又是暑假期間，因此推估許多旅客多是出遊目的。

▲台鐵表示，今日旅客量沒有特別增加。（圖／記者李宜秦攝）

國光客運表示，北高線車票預訂情況一般，目前還沒有看到有特別加開班車的需要。相比6月6日罷免投票前一天周五，國光客運加開北高線4班次，明顯感受到熱烈程度差別。

有不少高雄市民表示，上周才返鄉慶祝父親節，已無力再買票回鄉，且高雄市民已為了市長來回跑了好多次，這次補選真的沒辦法再度南下投票。

▲台北轉運站下班時間的等車人潮。（圖／記者李宜秦攝）

不過仍有北漂族想返鄉投票，家住高雄的李先生表示，高雄是台灣重要的港都，若沒落的話，對於台灣的發展肯定有極大衝擊，因此為了愛台灣，一定要回去投票。

另一位高雄居民陳小姐指出，高雄十幾年來都不如北部發達，工作機會又少，年輕人只好北漂求生存，希望透過投票的力量，翻轉高雄。

還有一位高雄市民黃小姐說，「我就是要趕回去投票，上次我投給陳其邁，沒有當選，這次大家都說他一定會當選！但就是抱著這種心情的人太多，身邊很多朋友都不回去，覺得還是有點危險，所以我決定要回去，少一票就多一分風險。」

▲高雄市長補選前一天台鐵人潮。（圖／台鐵局提供）

▲高鐵車站人潮。（圖／記者李宜秦攝）