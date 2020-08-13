選前之夜尬韓國瑜！蔡英文：現在訂車票來得及…高雄朋友明晚見

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選15日舉行投票，民進黨主席蔡英文14日南下替民進黨候選人陳其邁站台，然而，前高雄市長韓國瑜13日一句「明晚見」，證實14日出席國民黨候選人李眉蓁的造勢大會，讓許多韓粉超興奮，李眉蓁、陳其邁的選前之夜，更被視為是韓國瑜與蔡英文尬場。韓國瑜表態出席後，蔡英文也透過臉書向高雄市民喊話，「高雄的朋友，我們明晚見！」

蔡英文13日晚間在臉書表示，高雄不只有好吃的丹丹漢堡，高雄還有「光榮投三次」的偉大高雄人民，上次到高雄，陳其邁 說到做到，買了丹丹的套餐，「明天晚上，我會再一次到高雄，參加在鳳山的『高雄大邁進』晚會，高雄的朋友，我們明晚見！」



蔡英文還說，「我也要問高雄的朋友，這個星期六，8月15日，你們都會回家投票嗎？現在訂車票還來得及！請一起站出來，用手中的選票，再次寫下高雄光榮的歷史！」

陳其邁選前之夜造勢大會「選前之夜：高雄大邁進」，14日晚間6時15分於捷運鳳山西站1號出口旁空地-高雄市鳳山區議會路、自由路口舉行。除了蔡英文蒞臨之外，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及黨內地方立委都將到場為陳其邁站台。

李眉蓁造勢大會在夢時代旁的台糖物流園區空地舉辦，除了韓國瑜到場支持外，國民黨已發出邀請函給所有歷任黨主席，以及14名執政的縣市長，而新北市長侯友宜則以市政繁忙為由婉拒，僅隔空向李眉蓁加油。