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鄭惠中潑漆李登輝遺照！「包包還有1顆未爆」　2警壓制畫面曝！

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記者邱中岳／台北報導

已故前總統李登輝14日繞行總統府後發引火化，但有名女子假借追思之名潛入台北賓館，竟持紅漆朝裡面潑灑，警方獲報後當場將人帶回，該名女子就是資深藝人鄭惠中。

警方表示，68歲的鄭姓婦人，14日下午1時許假裝前往台北賓館追思李登輝，但卻突然持裝有紅漆的水球朝李登輝遺照丟擲，初步了解，婦人被帶回派出所一言不發，目前警方正釐清潑漆原因。

警方指出，當時固守靈堂的為北市保安警察大隊第二中隊，其中1名男警與另名女警見到鄭惠中丟擲裝有紅漆的氣球，隨即上前控制鄭惠中行動，避免進一步的脫序行為，鄭惠中包包預藏的第2顆紅漆水球也掉出被警方拾獲。

▲▼鄭惠中帶著2顆裝紅漆的水球，到已故李登輝位於台北賓館的靈堂潑灑，遭2名警員壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭惠中帶著2顆裝紅漆的水球，到已故李登輝位於台北賓館的靈堂潑灑，遭2名警員壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

畫面中只見2名警員將鄭惠中控制在椅子上，並等待後續警力到場支援，並將鄭惠中帶回派出所偵訊。

由於已故總統李登輝後事由總統府主辦，鄭惠中涉嫌朝李登輝遺像潑灑紅漆恐涉及毀損罪，但總統府則暫時不願提告，另外由外交部管理的台北賓館則為古蹟，紅漆潑灑到古蹟也會涉及毀損罪嫌，也依照違反文化資產保存法送辦，另也依《社會秩序維護法》開罰。

涉潑漆的資深藝人鄭惠中，也曾經在2019年1月出席華視承辦的「關懷演藝人員春節餐會」，在席間對文化部長鄭麗君甩了一把掌讓當時場面相當尷尬。

據悉，鄭惠中因不滿李登輝的政治立場以及所作所為，才會在14日帶2顆裝有紅漆的水球前往台北賓館丟擲，但現場僅丟擲1顆後就被警方控制。

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