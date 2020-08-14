考量年事已高體力難負荷　曾文惠未出席李登輝入殮禮拜

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日上午於濟南教會舉行入殮火化禮拜，濟南教會也比照歐美國家的國葬規格，特別鳴放21響鐘聲向李登輝致敬。消息人士透露，因考量李登輝遺孀曾文惠年事已高，以及避免曾文惠過度傷心，導致體力難以負荷，因此最後曾文惠並未到場。

李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

▲李登輝靈車離開濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）



李登輝移靈車隊於14日凌晨6時40分正式由北榮懷恩堂出發，並在6時57分抵達濟南教會，接續在上午8時進行洗身、穿衣與化妝，9時30分入殮，9時40分開放參與告別禮拜親友入場，10時舉行火化禮拜，並在11時9分出殯，全程未對外公開。

濟南教會也在上午10時，特別鳴放21響鐘聲向李登輝致敬，據了解，此舉是比照歐美國家的國葬規格，屬於最高等級的火化禮拜，而濟南教會的鐘塔更是從日據時代就沿用至今。

教會人士透露，入殮禮拜儀式由長老教會牧師黃春生、葉啟祥主持，隨後進行奏樂、宣召、唱詩歌、禱告、正道等程序，眾人也吟唱李登輝生前最喜愛的《聖詩》122首〈替我拍破石磐身〉，濟南聖歌隊則當場獻唱「應允之詩歌」。

▲故總統李登輝夫人曾文惠。（資料照／記者湯興漢攝）



該人士指出，入殮火化禮拜除了李登輝女兒李安妮在內等60多位家人、親屬，也包括代表總統蔡英文出席的總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋出席致意，最後由李大維帶頭獻花。此外，因考量李登輝遺孀曾文惠年事已高，以及避免曾文惠過度傷心，導致體力難以負荷，因此最後曾文惠並未到場。

根據移靈路線規劃，李登輝家屬於早上6時30分家屬到達榮總懷恩堂後，40分開始移靈，車隊行經石牌路二段、天母西路、中山北路、中山南路、濟南路，於上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里。隨後，李登輝將於上午9時30分入殮，接著進行告別儀式，10時舉行火化禮拜，11時出殯，中午12時於第二殯儀館進行遺體火化，下午1點由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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