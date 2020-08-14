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考量年事已高體力難負荷　曾文惠未出席李登輝入殮禮拜

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記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日上午於濟南教會舉行入殮火化禮拜，濟南教會也比照歐美國家的國葬規格，特別鳴放21響鐘聲向李登輝致敬。消息人士透露，因考量李登輝遺孀曾文惠年事已高，以及避免曾文惠過度傷心，導致體力難以負荷，因此最後曾文惠並未到場。

李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

▲▼前總統李登輝告別式 濟南教會 靈車離開教會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李登輝靈車離開濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）

李登輝移靈車隊於14日凌晨6時40分正式由北榮懷恩堂出發，並在6時57分抵達濟南教會，接續在上午8時進行洗身、穿衣與化妝，9時30分入殮，9時40分開放參與告別禮拜親友入場，10時舉行火化禮拜，並在11時9分出殯，全程未對外公開。

濟南教會也在上午10時，特別鳴放21響鐘聲向李登輝致敬，據了解，此舉是比照歐美國家的國葬規格，屬於最高等級的火化禮拜，而濟南教會的鐘塔更是從日據時代就沿用至今。

教會人士透露，入殮禮拜儀式由長老教會牧師黃春生、葉啟祥主持，隨後進行奏樂、宣召、唱詩歌、禱告、正道等程序，眾人也吟唱李登輝生前最喜愛的《聖詩》122首〈替我拍破石磐身〉，濟南聖歌隊則當場獻唱「應允之詩歌」。

▲▼前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▲故總統李登輝夫人曾文惠。（資料照／記者湯興漢攝）

該人士指出，入殮火化禮拜除了李登輝女兒李安妮在內等60多位家人、親屬，也包括代表總統蔡英文出席的總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋出席致意，最後由李大維帶頭獻花。此外，因考量李登輝遺孀曾文惠年事已高，以及避免曾文惠過度傷心，導致體力難以負荷，因此最後曾文惠並未到場。

根據移靈路線規劃，李登輝家屬於早上6時30分家屬到達榮總懷恩堂後，40分開始移靈，車隊行經石牌路二段、天母西路、中山北路、中山南路、濟南路，於上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里。隨後，李登輝將於上午9時30分入殮，接著進行告別儀式，10時舉行火化禮拜，11時出殯，中午12時於第二殯儀館進行遺體火化，下午1點由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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