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曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光！　與台灣這一習俗有關…

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▲▼曾文惠未出席火化禮拜　原因曝光。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

前總統李登輝7月30日病逝於台北榮總，今（14日）上午載運李遺體的移靈車隊抵達濟南教會，上午9時59分教會響起21聲鐘聲，火化禮拜隨即於10時開始進行，預計11時儀式結束後，車隊將繞行總統府並前往二殯火化。而李的妻子曾文惠今並未現身濟南教會，據了解，是女兒和孫女擔心曾文惠太傷心，因此未讓曾知道今天的活動行程。

曾文惠在李登輝過世前毅然決然決定放手讓醫療團隊停止用藥，也陪在李身邊走完最後的人生旅程，不過曾文惠因已94歲，身體狀況也不佳，因此女兒李安妮、李安娜、孫女李坤儀在籌備後事的過程都避免讓曾知道相關細節，避免曾太難過，因此今天曾並不會出席禮拜，也符合台灣習俗的「夫妻不相送」。

▲▼曾文惠未出席火化禮拜　原因曝光。（圖／鏡週刊）

據了解，李登輝遺體中午在二殯火化後，骨灰將由家人帶回翠山莊，希望能讓李在下葬五指山公墓前，陪著家人多相處一段時間，也是家人一片孝心。

濟南教會在火化禮拜開始前，比照英美國葬規格鳴鐘21響，向李前總統致上最高敬意。而禮拜中包括吟唱聖經、詩歌及祈禱等程序，預計11時左右結束，遺體將由靈車運往二殯火化。

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曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
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