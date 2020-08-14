圖／李登輝最疼愛的孫女…「巧巧」李坤儀一身黑衣、墨鏡　淚送爺爺最後一程

記者袁茵／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，前往濟南教會舉行安息禮拜儀式，隨後繞行總統府後，接著遺體運送到二殯進行火化。李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀一早抵達濟南教會，送爺爺最後一程。《ETtoday新聞雲》全程直播。

李登輝的移靈車隊14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，醫護人員在北榮列隊致哀，而移靈車隊於6時57分抵達濟南教會，舉行安息禮拜儀式。

▲前總統李登輝告別式，李坤儀與先生抵達教會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照基督教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

約8時40分，李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀與丈夫趙贊凱全身穿著黑衣，戴口罩和墨鏡抵達教會，送爺爺最後一程。

在親友陸續抵達會場後，家屬於上午10時舉行火化禮拜，濟南教會也比照歐美國家的國葬規格，特別鳴放「21響」鐘聲向李登輝致敬。據了解，此舉是比照歐美國家的國葬規格，屬於最高等級的火化禮拜，而濟南教會的鐘塔更是從日據時代就沿用至今。

李登輝移靈車隊約於11時左右離開濟南教會，李坤儀、趙贊凱陪同上了靈車，而移靈車隊便開往二殯火化，途中繞行總統府一圈，做最後巡禮。總統府秘書長李大維率領府內一級主管，以及憲兵211營士官兵，於府前廣場列隊致意；屆時，軍職人員敬禮，文官則採扶手禮致意。

李登輝靈柩於11時30分左右抵達二殯，李坤儀眼眶泛紅淚送爺爺最後一程。

▼李坤儀與先生趙贊凱上靈車。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）