快訊／台聯手持「武士道公仔」送別李登輝：化作千風守護台灣

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會。在親友陸續抵達會場後，家屬於上午10時舉行火化禮拜，台灣團結聯盟也率領民眾手持武士道公仔，於濟南教會門口追思李登輝，台聯代理主席周倪安表示，希望李登輝在化作千風之後，能夠繼續守護捍衛台灣這塊土地。

▲台聯手持武士道公仔追思李登輝。（圖／記者徐斌慎攝）



李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

李登輝移靈車隊於14日凌晨6時40分正式由北榮懷恩堂出發，並在6時57分抵達濟南教會，接續在上午8時進行洗身、穿衣與化妝，9時30分入殮，9時40分開放參與告別禮拜親友入場，10時舉行火化禮拜，預計在11時出殯，全程不對外公開。

台聯主席劉一德上午10時也率領民眾前往濟南教會，以手持武士道公仔的方式追思李登輝。周倪安受訪時表示，李登輝的家屬希望以基督教的方式進行追思，但還是有許多台聯的夥伴、李登輝學校的同學很感念李登輝，希望在李登輝在化作千風之後，能夠繼續守護台灣、捍衛這塊土地，讓子子孫孫能夠繼續為自由民主的道路打拚，建立更美麗善良的國家。

周倪安說，武士道的精神就是不怕難與忍耐，為了目標持續前進，李登輝過去就是這樣教導台聯，因此就算李登輝的身體已經不在世上，但精神將與台聯常在，台聯特別以武士道的公仔向李登輝表達感謝，未來也會為了台灣人民的幸福繼續努力。

周倪安強調，李登輝是民主先生，將台灣從威權時代帶向民主的道路，非常不簡單，未來台灣還有很多需要努力的地方，包括教育、司法及國會改革，台聯會繼續讓台灣變得更好。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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