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70歲老伯「包尿布來取餐」每一步都是困難！　外送員蹲下暖伸援手：我很鼻酸

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▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲熊貓外送員幫助老人。非當事人。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

為了幫助年邁老伯伯，外送遲到也在所不惜！一名熊貓外送員表示，前幾天送餐給5樓客人，等了很久都沒有人來應門，正當他快要不耐煩時，前來開門的是一位70幾歲的老伯伯，「沒穿褲子，只穿著一件成人紙尿褲，然後散發出一股屎尿味」，他見到這一幕馬上收起不悅情緒，蹲下來替老伯伯更換尿布，「當時我聽到只覺得鼻酸，覺得他很可憐，於是趕緊帶他去處理！」

外送員在臉書社團「爆怨公社」表示，抵達客人家1樓大門時，對方說自己不在家，老父親會幫忙開門，但他等了好久才有動靜，「因為車上還有另一個客人餐點，所以我三步併兩步往上衝」，衝到5樓後又等了幾分鐘才有人應門，「映入眼簾的一幕，令我相當鼻酸」，眼前的老伯伯步伐緩慢，短短幾步路卻走得相當艱辛，於是他迅速脫鞋，幫對方把餐點放到餐桌上。

請繼續往下閱讀...

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲外送員幫助老伯更換尿布。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

原本打算趕著去送下一張單，但他注意到老伯伯神情不對勁，「我看著他的眼神裡有些許不好意思又尷尬，可能是因為我發現他便溺了」，對方的尿布應該是兒子出門前幫忙換上的，但老伯伯無法獨自替換，只能等兒子下班回家幫忙清理。原PO心想，要忍到兒子下班還有好幾個小時，於是主動開口要替對方換尿布，並解釋自己曾擔任過老年長青服務隊，對於這方面照護很熟悉，老伯伯聽完後才不好意思地說了一聲「謝謝」。

原PO當下頓時感到鼻酸，快速幫老伯伯換好尿布並清潔完畢後，匆匆向對方道別就去趕下一張單，雖然在這一單花了不少時間，但他離去前看到對方微笑點點頭，心裡感到很踏實，「雖然他沒有說話，但是我心裡面真的很開心，能幫助到他！」

網友紛紛回應，「超暖的貼文，感謝有你，有你真好」、「讓我噴淚」、「你竟然願意多做這種事情！太偉大了」、「或許年輕人有困難或其它原因，你也好善良」、「70幾歲應該可以申請長照協助，可以打1966問看看。」

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