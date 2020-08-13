客人忘帶錢！熊貓哥爬上樓「卻要等鎖匠來」氣炸　 6千人笑暈：在一起

▲遇到沒帶錢客人，外送員超傻眼！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕外送員惡意放鳥，不少民眾習慣一手交錢一手交美食！不過一名外送員抱怨，日前客人忘了帶現鈔，哀怨跟上樓後，對方直言忘了拿鑰匙，只好等待鎖匠來解救。文章貼出後，釣出不少苦主討拍，「我也遇過家裡沒放現金的，硬押著他去7-11領！」

一名外送員在臉書《靠北熊貓2.0》一開口就爆粗口，「他X的能不能不要那麼天」，他氣炸表示，昨（12）日抵達指定地址，客人已下樓等待取餐，眼前景象讓他感激不已，怎料準備遞上食物時，對方竟忘了帶現金！

請繼續往下閱讀...

原PO臉色一垮，心不甘情不願跟上樓取款，殊不知到了家門，對方慌張翻遍全身，才發覺也忘了帶鑰匙，兩人當場被鎖在門外。原PO臉上冒青筋，為了等鎖匠來開門，耗了好一段時間，更耽擱後續接單時間，「X，你可不可以不要那麼天？」

奇葩經歷曝光後，不少同行也遇過類似狀況，「 我也遇過出門忘記帶鑰匙的，還幫忙她打電話叫鎖匠，連手機也沒帶」、「有遇過用現金結果以為是用刷卡，然後等她去拿錢，等了5分鐘後欸不對阿，她家也沒幾樓阿，就打過去問，結果跟我說身上連ㄧ塊現金都沒有，要等她男朋友來付，好～10分鐘後猜猜怎麼了，她男友也是跑熊貓」、「有遇過等了5分鐘才下來，手上拿包垃圾，然後跟我說她沒帶錢包下來，叫我再等她上去拿，X...我想說妳是有什麼困難」。

▲網友建議，可用手機轉帳付款！（圖／翻攝爆怨公社）



該文章還被轉貼到《爆怨公社》社團，掀起近6千名網友笑歪樓回應，「叫他請警衛先代墊嘛」、「他是想製造和你獨處的機會」、「如果是正妹的話...就不是抱怨了」、「或許是故意的」、「在一起！在一起」、「好險UberEats有客人未支付可以按」、「可以先跟鎖匠借錢啊」、「這種的遇過一次才會發現，送上樓是最保險的選擇」、「還好我主業是鎖匠...熊貓只是兼職！剛好幫客人開鎖多賺一條」。