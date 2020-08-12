　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人格秒切換！客人訂外送「傲嬌式關心」看了好混亂　網笑：想到語音輸入那位

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼訂外送像人格分裂。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲訂外送像人格分裂。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

這幾天各地區出現午後雷陣雨，很多人都擔心雨天騎車危險，不敢隨便訂外送！一名女網友貼出一張訂餐紀錄，客人訂了1份健康餐盒，特地在備註欄提醒外送員下雨要慢慢騎，但下秒話鋒一轉，突然狂飆「莫名其妙，X的！」這種霸氣式關心讓人看了好混亂。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「這樣到底是在罵人，還是在關心人？」由於昨天下午打雷暴雨，客人訂餐時貼心地在備註欄提醒外送員注意安全，千萬要慢慢騎，語氣溫柔又體貼，讓人看了心頭都暖起來，不過，下一句語氣馬上轉變，兇悍地說「硬要騎快就給我晚七天回家，不要好好講不聽，莫名其妙，X的！」警告完以後又切換回前面的溫柔模式，留下一句「謝謝您」。

請繼續往下閱讀...

客人短短幾句話就展現了劇烈的情感變化，起到溫柔提醒和嚴厲警告的作用，這種雙管齊下的方式讓原PO看了都忍不住笑場，直呼「一句話中情緒的起伏，像極了…」。網友紛紛留言，「霸道總裁風」、「傲嬌系列」、「這個人應該是雙子座」、「快速的人格分裂病徵」、「這個叫愛之深責之切」、「融合了起承轉合這四個要素」、「訂餐的過程中到底切換了幾個人格」、「一直想到那個語音罵人」。

近日網路上也流傳一張哽圖，外送員傳訊息告知送餐時間延遲了，但他已經在外送路上，結果話還沒說完，接著就是一句「X你X雞X會不會騎車啦！」害客人看了一頭霧水，下秒他才趕快解釋「抱歉，剛剛語音輸入」，如此台味十足的對話，彷彿光看圖片就能聽到聲音，也引發廣大網友共鳴。

▼語音輸入鬧笑話。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼訂外送像人格分裂。（圖／翻攝自爆廢公社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「買二線品牌冷氣」他24hrs狂吹：冷又省電！　內行5點打臉
星二代女星「反鎖房門」驚爆企圖輕生！警消破門救
快訊／國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

台南第一獅子會捐贈「心測寶」及社服金　黃偉哲感謝獅兄姐讓台南成為一個有愛城市

小女子興趣當飯吃！　在職進修讓她月薪翻3倍

「澎湖張鈞甯」颱風天受訪表特板爆紅　美白小腿網友暴動「IG神到了」

全國技能競賽南分署授旗　甜美油漆女要拚金！

只能吃2顆葡萄乾！他淚訴童年苦境　「翻轉結局」網笑噴：還我眼淚

今夏最後一場挖文蛤體驗16日登場　民眾請把握機會佩戴口罩搭接駁車前往

影／信義區長腿妹大街「做壞壞的事」！完事撐傘離開　監視器畫面公開

看展覽太便宜？立委批「銅板價門票」把藝術家當公益家！文化部長回應了

獨／防疫現破洞！彰化港女居家檢疫落跑衝台北　聲請提審怨：沒窗沒wifi

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

台南第一獅子會捐贈「心測寶」及社服金　黃偉哲感謝獅兄姐讓台南成為一個有愛城市

小女子興趣當飯吃！　在職進修讓她月薪翻3倍

「澎湖張鈞甯」颱風天受訪表特板爆紅　美白小腿網友暴動「IG神到了」

全國技能競賽南分署授旗　甜美油漆女要拚金！

只能吃2顆葡萄乾！他淚訴童年苦境　「翻轉結局」網笑噴：還我眼淚

今夏最後一場挖文蛤體驗16日登場　民眾請把握機會佩戴口罩搭接駁車前往

影／信義區長腿妹大街「做壞壞的事」！完事撐傘離開　監視器畫面公開

看展覽太便宜？立委批「銅板價門票」把藝術家當公益家！文化部長回應了

獨／防疫現破洞！彰化港女居家檢疫落跑衝台北　聲請提審怨：沒窗沒wifi

激戰女學生「快樂自拍78秒」！高中男老師慘被調職…本人出面說話

超撩名場面100%還原！　片寄涼太、橋本環奈「咬鼻之吻」親了5次才成功

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

吳鳳11年前「曾想離開台灣」　曝留下來原因：不要小看自己

中職／換打教換手氣？悍將10分都是全壘打破聯盟紀錄

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

8/16起連推1個月！2成人以上同行哞哞屋指定用餐　0元升級東石生蠔吃到飽

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

中職／戲劇性逆轉再逆轉　洪總：雙方都有瑕疵

生活熱門新聞

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

諾羅病毒重創五星級金字招牌　礁溪老爺酒店道歉

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

口罩攻略！中衛7色開搶　網見丹寧玫瑰暴動

工人勸「好好讀書」　媽超狂身教...惹哭萬人

7號颱「無花果」生成機率曝！

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

午後大雷雨暴襲！「101充電中」驚人畫面曝

更多熱門

相關新聞

台南永康2機車相撞　女外送員左手與鎖骨骨折

台南永康2機車相撞　女外送員左手與鎖骨骨折

台南市永康區中正南路490巷和鹽和街263巷，8月11日下午發生一起外送員機車車禍，45歲潘姓女送外員，騎機車行經處時，與62歲卓姓男子發生車禍，兩車猛烈撞擊人車倒地，卓男多處擦傷，潘女左手及鎖骨骨折，經送醫無生命危險，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

外賣鍋燒麵不給袋子！外送員開門燙傷

外賣鍋燒麵不給袋子！外送員開門燙傷

沒訂外送卻有餐！她崩潰喊「不敢吃」

沒訂外送卻有餐！她崩潰喊「不敢吃」

蔡宜芳占試衣間20分鐘　開名車買平價洋裝露美背

蔡宜芳占試衣間20分鐘　開名車買平價洋裝露美背

關鍵字：

外送外送員

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

中和環球人潮輾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面