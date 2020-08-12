人格秒切換！客人訂外送「傲嬌式關心」看了好混亂　網笑：想到語音輸入那位

▲訂外送像人格分裂。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

這幾天各地區出現午後雷陣雨，很多人都擔心雨天騎車危險，不敢隨便訂外送！一名女網友貼出一張訂餐紀錄，客人訂了1份健康餐盒，特地在備註欄提醒外送員下雨要慢慢騎，但下秒話鋒一轉，突然狂飆「莫名其妙，X的！」這種霸氣式關心讓人看了好混亂。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「這樣到底是在罵人，還是在關心人？」由於昨天下午打雷暴雨，客人訂餐時貼心地在備註欄提醒外送員注意安全，千萬要慢慢騎，語氣溫柔又體貼，讓人看了心頭都暖起來，不過，下一句語氣馬上轉變，兇悍地說「硬要騎快就給我晚七天回家，不要好好講不聽，莫名其妙，X的！」警告完以後又切換回前面的溫柔模式，留下一句「謝謝您」。

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客人短短幾句話就展現了劇烈的情感變化，起到溫柔提醒和嚴厲警告的作用，這種雙管齊下的方式讓原PO看了都忍不住笑場，直呼「一句話中情緒的起伏，像極了…」。網友紛紛留言，「霸道總裁風」、「傲嬌系列」、「這個人應該是雙子座」、「快速的人格分裂病徵」、「這個叫愛之深責之切」、「融合了起承轉合這四個要素」、「訂餐的過程中到底切換了幾個人格」、「一直想到那個語音罵人」。

近日網路上也流傳一張哽圖，外送員傳訊息告知送餐時間延遲了，但他已經在外送路上，結果話還沒說完，接著就是一句「X你X雞X會不會騎車啦！」害客人看了一頭霧水，下秒他才趕快解釋「抱歉，剛剛語音輸入」，如此台味十足的對話，彷彿光看圖片就能聽到聲音，也引發廣大網友共鳴。

▼語音輸入鬧笑話。（圖／翻攝自爆廢公社）

