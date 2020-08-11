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點外送被取消10筆！平台承諾刷退…他一查帳氣炸：半年了耶

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▲▼外送平台,吃錢,信用卡。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲林男用外送平台點餐，被取消好幾張訂單，錢卻沒有退。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名林姓男子是外食族，幾乎餐餐都透過手機App點外送，半年間遇到不少次系統出錯等問題，餐點沒有送來，錢卻已經從信用卡扣了，他向平台反應此事，對方也承諾會退款，沒想到近日一查帳單，發現根本沒有退過錢，讓他氣炸投訴媒體。

根據《東森新聞》報導，林男相當愛用外送App，幾乎每餐都點外賣來吃，半夜也可能會打開點餐平台，叫消夜來吃。不過，有些時段因為人力、時間問題，訂單會被外送平台取消，但卡已經刷下去了。

林男發現這項問題，致電外送平台，想商討如何解決，對方也承諾會退款，基於互信，林男也沒有再去催討。不過，近日他查了帳單，卻發現已經過了約半年，外送平台「一筆都沒退」，讓他十分傻眼，「我就問銀行，從三月份開始，一直到現在，有沒有任何退款，我跟他講說到今天為止，銀行說沒有。」

▼林男從3月至今約有10多筆訂單被平台取消，卻沒退半毛錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼外送平台,吃錢,信用卡。（圖／翻攝《東森新聞》）

原先以為是退款不會記錄，打電話去詢問，才知道根本是沒有退款，零零總總加起來，已經有10多筆被平台取消，卻一毛錢都沒有退。

林男相當生氣，當時打電話過去詢問，對方承諾約5個工作天會處理好，但從3月份到現在，「也不只5個工作天了啊」，差不多快要半年了，卻一筆都沒退，「真的不想去認為，它在變相吃錢，我很希望說我自己不要那麼去想。」

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