解放軍宣布台海軍演　美軍機「火速出動2架」進駐沖繩嘉手納基地

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）



記者丁維瑀／綜合報導

解放軍昨（13）日宣布，於台灣海峽以及南北兩端執行軍事演練。對此，美國空軍一架RC-135偵察機經過長途飛行，剛從內布拉斯加空軍基地飛抵日本嘉手納空軍基地；智庫認為，這可能與解放軍即將來到的軍演有關。此外，美軍14日再派RC-135偵察機執行任務，目前就有兩架都停留於嘉手納空軍基地。

解放軍東部戰區發言人張春暉13日證實，近日在台海與南北兩端連續組織實戰化演練，這是考量到該區域的安全局勢，所採取的必要措施。北京大學海洋研究院所屬的智庫，「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative，SCSPI）13日資料則發現，美國空軍一架RC-135偵察機從內布拉斯加奧弗特空軍基地出發，飛抵日本沖繩的嘉手納空軍基地，可能與解放軍即將執行的軍演有關。

一架美國海軍P-8A海神式海上巡邏機，也被發現出現在台灣海峽南側，颱風過後，美國大型偵察機已恢復活動。此外，SCSPI於14日透過推特指出，RC-135在今日清晨約4時許離開嘉手納町去執行任務；此種偵察機在美空軍服役的僅3架，目前其中2架都停留在嘉手納空軍基地。

USAF RC-135S(62-4128) departed from Kadena to conduct missions around 04:00 of this morning. Together with the RC-135S(61-2663) which arrived just yesterday, Kadena has two RC-135S. While, there are only three in service in USAF now. https://t.co/ZAgzR7HaKP pic.twitter.com/7gaJ8isjFu — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 14, 2020

美媒《新聞週刊》報導，北京試圖主張主權，向台海派出軍事人員，對此，美國給予台灣支持。美國海軍發言人亞當（Lt.James Adam）表示，「美國是一個印太國家，致力於保持參與該地區的事務。」他補充，美國海軍的行為皆符合國際法，美方將在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

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