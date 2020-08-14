解放軍台海「全域軍事演練」　宋忠平：體現聯合作戰能力

▲解放軍東部戰區將進行實戰演練。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

記者曾俊豪／綜合報導

解放軍宣布將在台灣海峽南北兩端進行實戰演習，對此，大陸軍事專家宋忠平直言，此次軍演習具有很強的實戰意義，是一次對台的「全域軍事演練」，東部戰區內陸、海、空、火箭軍多部隊力量集結調動，拳頭共同出戰，「演習就是在增強對台軍事鬥爭的準備，瞄准強敵介入的對台軍事鬥爭準備。」

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉13日表示，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

他提到，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

《北京青年報》就上述內容訪問軍事專家宋中平，他指出，這次台海演習針對性很強，可以讓台獨份子和域外勢力明白，解放軍在台灣問題上絕不含糊，「台灣問題的根本原因在於台獨勢力在美國等域外國家縱容下有可能鋌而走險。既然找到了矛盾的焦點，就應該明確點出來，勸阻及震懾。」

▲大陸軍事專家認為此次演習意在向「域外勢力」表態。（圖／翻攝東部戰區微博）

報導提到，在這次演習之前，解放軍曾於1996年、2015年、2018年多次舉行台海實兵演練，每次演練都「恰逢」美國打台灣牌之時，而這次台海演練的聲明中，還明確指出位置和兵力部署：多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。

對此，宋中平分析，所謂多兵種、多方向、成體系就是聯合作戰的重點體現，也就是說，東部戰區聯合作戰指揮部會把整個東部戰區轄區內的陸、海、空、火箭軍多部隊力量集結調動，形成拳頭共同出戰，「此演習就是在增強對台軍事鬥爭的準備，尤其瞄准強敵介入的對台軍事鬥爭準備。」

他強調，這次軍事演習具有很強的實戰意義，包括台灣海峽和南北兩端都成為演習場，形成對台的「全域軍事演練」，除了震懾之外，實兵演練更重要的作用是，按照實際作戰方案來進行兵棋推演，在真實環境下進行預演，「這正是練為戰，不為看的真諦」。

▲解放軍此次演習在台灣海峽南北兩端。（圖／翻攝東部戰區微博）