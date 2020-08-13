　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者邱茀濱／綜合報導

台美關係升溫，美國衛生部長訪台之舉讓大陸很不滿，大動作出動多架戰機示警。未料，阿扎爾（Alex Azar）前腳才剛走，解放軍今（13）日就宣布，東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，檢驗作戰能力。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

張春暉續指，因此近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在「台灣海峽」及「南北兩端」連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力，「部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。」張春暉強調，東部戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，解放軍過去經常在東海開展各種規模的演習，但這一次東部戰區把話說得如此明白，直接聯繫地區形勢，還點了「某大國」，極其罕見。而且這次演習覆蓋了台灣海峽和南北兩端，這樣的描述尤其是第一次。

胡錫進提到，「過去是台海演習，今天是台海加南北兩端演習，明天台灣再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習，再接下來是解放軍戰機出現在台島上空的演習，局勢走到哪一步，球在台當局一邊。」

不過，胡錫進最後還是強調，他本人熱愛和平，希望台海永遠和平，自從蔡英文上台改變了曾經和平的時代，「很不希望民進黨當局最終斷送台海和平，導致生靈塗炭。為老百姓想想吧。」

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

►台北新板希爾頓酒店「浮誇海鮮吃到飽」居然這麼便宜！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　身分揭曉
恐怖磚造屋！「前後任房客」接連死亡飄屍臭...鄰嚇呆毛骨悚然
半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

馬英九「首戰即終戰」　出處居然是國防院的評估報告

俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

F-16升空飛彈「掛好掛滿」+定標莢艙　軍事專家分析：反制匿蹤戰機？

美軍偵察機「偽裝民航機」抵近廣東　真相曝光

印尼T-50i金鷹教練機起飛打滑衝出跑道　2飛官輕傷

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

台北101驚見稀客站81樓外牆！「保育類遊隼」伸懶腰光顧3小時　

點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

馬英九「首戰即終戰」　出處居然是國防院的評估報告

俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

F-16升空飛彈「掛好掛滿」+定標莢艙　軍事專家分析：反制匿蹤戰機？

美軍偵察機「偽裝民航機」抵近廣東　真相曝光

印尼T-50i金鷹教練機起飛打滑衝出跑道　2飛官輕傷

復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成「廢人」　悲慘遭遇曝光：親友急了

當正職拚業績！檢舉達人一年賺走「80萬獎金」　超狂成果曝光

《天之驕女》連體嬰姊姊談戀愛　妹妹近距離看「告白KISS」氣炸了

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

中職／老將潘武雄代打致勝　餅總：剛好賭中了

中職／林安可新人最快25轟　破了鄭鎧文朝大王紀錄邁進

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

素人長輩變成米其林三星客座主廚　桌上滿滿都是「家的味道」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

軍武熱門新聞

F-16升空加掛紅外線莢艙　梅復興：反制匿蹤？

王瑞德嗆爆馬英九：不重視軍備！裁撤陸戰隊

美軍偵察機偽裝民航機抵近廣東　真相曝光

俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

首戰即終戰？出處居然是這裡！

美國學者：停止讓台灣購買錯誤的武器

遭陸媒點名！神祕「宜蘭153旅」曝光

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」

俄國1架米格-31緊急迫降國際機場！

解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

陳冲：台應警覺美國是否為戰爭做準備

南極洲發現神秘「冰船」　疑似來自納粹秘密基地

南韓明年開始建造第一艘航母！

解放軍台海演習　陸專家：劍指台獨

更多熱門

相關新聞

解放軍台海演習　陸專家：劍指台獨

解放軍台海演習　陸專家：劍指台獨

中共解放軍東部戰區今日公告，將多軍種多方向成體係出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》引述專家分析稱，此次官方訊息對「台獨」勢力的警告意味前所未有，不只是口頭警告，而是實實在在的行動。

解放軍台海軍演！陸委會：絕不妥協

解放軍台海軍演！陸委會：絕不妥協

解放軍在台海演習　陸網興奮喊話

解放軍在台海演習　陸網興奮喊話

賓士GLE Coupe在台上市

賓士GLE Coupe在台上市

台美企業聯盟千家企業加入　聯發科、宏碁等皆是會員之一

台美企業聯盟千家企業加入　聯發科、宏碁等皆是會員之一

關鍵字：

解放軍台灣軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面