點名某大國！解放軍首次透露：在台海及「南北兩端」實戰化演練

記者邱茀濱／綜合報導

台美關係升溫，美國衛生部長訪台之舉讓大陸很不滿，大動作出動多架戰機示警。未料，阿扎爾（Alex Azar）前腳才剛走，解放軍今（13）日就宣布，東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，檢驗作戰能力。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）



張春暉續指，因此近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在「台灣海峽」及「南北兩端」連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力，「部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。」張春暉強調，東部戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，解放軍過去經常在東海開展各種規模的演習，但這一次東部戰區把話說得如此明白，直接聯繫地區形勢，還點了「某大國」，極其罕見。而且這次演習覆蓋了台灣海峽和南北兩端，這樣的描述尤其是第一次。

胡錫進提到，「過去是台海演習，今天是台海加南北兩端演習，明天台灣再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習，再接下來是解放軍戰機出現在台島上空的演習，局勢走到哪一步，球在台當局一邊。」

不過，胡錫進最後還是強調，他本人熱愛和平，希望台海永遠和平，自從蔡英文上台改變了曾經和平的時代，「很不希望民進黨當局最終斷送台海和平，導致生靈塗炭。為老百姓想想吧。」

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