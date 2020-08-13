北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

▲前「香港眾志」核心成員周庭10日晚間在住處被香港警察逮捕，11日晚間10時獲准交保外出。（圖／路透社）

文／中央社東京13日綜合外電報導

蘋果日報創辦人黎智英與香港民運人士周庭等人10日被港警逮捕，日本高度關注。北海道大學教授發表抗議聲明。周庭獲釋後，昨天深夜開直播，以日語感謝日本，盼持續關注香港。

前「香港眾志」核心成員周庭10日晚間在住處被香港警察逮捕，11日晚間10時獲准交保外出。由於周庭精通日文，在日本社群網站上享有知名度，10日遭逮捕後，不少日本網友在推特發起#FreeAgnes（釋放周庭）標籤聲援，一度衝上日本推特趨勢第一名。

日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」（JPAC）昨天發表聲明，強烈抗議中國共產黨及香港政府罔顧基本人權。

由於周庭獲北海道大學邀請擔任公共政策研究所研究員，日本放送協會（NHK）報導，北海道大學的教授及律師等17人，在昨天發表公開聲明，對中國及香港政府表達抗議，並展開連署。

聲明表示，周庭等人只是為守護人權與自由、貫徹非暴力運動，卻遭不當逮捕，現在雖獲保釋，香港警方卻持續朝起訴的方向調查，他們訴求立即停止這種壓迫行為。

發起人之一、北海道大學公共政策研究所教授遠藤乾說，周庭只是要求集會與行動自由，這是對香港人來說理所當然的權利；香港的自由遭到侵害，負面影響也會擴及日本或韓國等鄰近國家，日本應對此積極發聲。

周庭昨天晚間在Youtube的直播影片中，花了約3分鐘以日文感謝日本的聲援。

周庭表示，她是在完全沒有心理準備的情況下被逮捕，因為港區國安法規定起訴後不得保釋，因此她很害怕是否會直接被收監。現在還不清楚往後是否會被起訴，但希望日本各界繼續關注香港的後續情勢。