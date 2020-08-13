壹傳媒股價炒瘋　港證監會介入調查「市值一天蒸發45億」





▲香港警察日前搜索壹傳媒大樓，並帶黎智英回到辦公室搜證後，壹傳媒股價遭到瘋炒。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英等涉入「港版國安法」後，壹傳媒在香港主板股價瘋炒，連日大幅波動，11日一度急漲6倍，最後以漲幅331%坐收。對此，香港證監會昨晚首度表態，指稱「一直在監察」，呼籲投資者審慎，還強調會與聯交所合作，要求壹傳媒即時披露訊息，避免出現虛假市場。

受上述消息影響，截至發稿，壹傳媒港股現報每股0.46元（港元，下同），貶幅0.19元達29.23%。在此之前，壹傳媒於8月10日午盤曾有每股0.08元的低點，而後於11日起劇烈波動，觸及每股1.61元的高點，並在接下來持續震盪。

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

據《星島日報》報導，壹傳媒（282）創辦人黎智英周一被警方拘捕後，公司股價及成交量連日大幅波動，且並未主動停牌，已引來證監會關注，因此證監會昨晚罕見發表聲明後，壹傳媒股價倒跌四成，全日成交從周二的超過42億元、當日交易量前三強，大幅縮水至17.6億元，單日市值已蒸發近12億元（約合新台幣45.5億元）。

消息人士稱，過去兩個交易日內，監管部門曾向部分證券業界，查詢有關壹傳媒的異常股價及成交量變動，同時亦有向相關券商索取交易記錄、客戶資料等訊息。

香港證監會聲明，該會一直在監察，並將繼續密切監察與壹傳媒有關的交易活動，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

值得注意的是，壹傳媒除股價瘋炒遭到監察，黎智英部分資產遭香港政府凍結後，《星島日報》披露，黎智英持有的大埔全層工廈19樓全層正在暗盤放售，由於求售心切，叫價較市價大減兩成，為1億3300萬。

知情人士透露，由於該案的政治色彩，有買家因而卻步，但也有人趁機「踩盤」兼大力壓價。「同廈業主都是極具實力的老牌廠家，部分更是知名人士，見該物業帶政治色彩，避之則吉，黎智英涉嫌危害國家安全等罪行，付錢向他買樓，有違愛國心！」

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