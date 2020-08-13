美軍偵察機「偽裝民航機」抵近廣東　真相曝光

▲美軍機E-8C抵近廣東航跡圖。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特）



記者林彥臣／綜合報導

由於美中關係全面緊張，美軍抵近中國沿海偵察的情況也越來越頻繁，甚至有港媒爆料指出，一下美軍偵察機E-8C「聯合星」指揮機，將應答機偽裝成民航，抵近廣東海岸進行偵察，隨後被解放軍發現是偵察機偽裝的民航機。

《南華早報》報導指出，5日一架美軍E-8C在南海上空以「民航客機」代碼作為掩護，抵近廣東海岸偵察時被解放軍發現偽裝，這給民航飛行增加了風險。有消息人士透露，這架E-8C最初被位於廣州南部的空中控制雷達系統識別為一架商業客機，該機在南海上空的飛行高度超過9000公尺。

消息人士指出，直到該機飛近廣東海岸時，才被確認是一架美國軍用機，在緊張局勢不斷升級的情況下，這樣的做法可能會造成事故或誤判。使用民用客機作為掩護是美國及以色列的常見手段，但南海上空是世界上最繁忙的國際空域之一，這可能會讓民用飛機面臨風險。

大陸媒體《觀察者網》報導指出，查詢航空追蹤網站FlightAware.com後發現，這架E-8C在8月5日的行動中，全程實時將高度、航向、編號等信息上傳到Flight Aware等航空信息追蹤網站，可以透過公開手段查詢，並不存在「將應答機信號偽裝成民航」的情況。

編號為96-0042的E-8C戰場監視與指揮飛機隸屬於美國國民警衛隊空軍，已經在日本沖繩嘉手納基地部署長達8個月。這架E-8C從8月5日19點15分從日本沖繩嘉手納基地起飛，20點55分以飛行高度30500英尺飛越巴士海峽前往南海開展偵察行動，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線59.27海裡（約109.77公里）的位置。

▲Flight Aware紀錄偽裝成民航機的美軍E-8C航跡圖。（圖／翻攝自Flight Aware）



觀察者網指出，在查詢該機8月5日的飛行記錄時發現，該機上傳的航班號為RONIN32，上傳的編號為96-0042，為該機一直以來的軍用編號，均可以被FlightAware.com 查詢，並不存在將應答機信號偽裝成民航這一情況。

觀察者網訪問航空專家分析指出，儘管軍用飛機偽裝民航並不違反包括蒙特婁公約（Montreal Convention）在內的國際法和國際公約，但這種做法明顯是一種不道德的事情，會威脅到正常民航機安全，尤其是容易引起誤擊事件。

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