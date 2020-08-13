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駁「待轉大富翁」！北市公布車禍影片：機車左轉事故占7成　騎士更火了

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駁待轉大富翁！北市公布車禍影片：機車左轉事故占7成　騎士更火了。（圖／東森新聞）

▲根據交通局公布的行車記錄器影片，騎士從外側道直接切進內側左轉，遭後方直行車輛撞上。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市鄭州路和塔城街口8月1日開始實施機車兩段式左轉，引發機車族批評，甚至發生「待轉大富翁」交通被癱瘓事件。台北市交通局12日召開記者會公布車禍影片，強調該路口是易肇事路段，機車兩段式左轉會先實施3個月後再評估，而至今開出的10幾張罰單也將撤銷。對此，台灣交通安全協會理事吳祥瑀不滿表示，不排除再一次進行待轉大富翁抗議。

根據交通局公布的行車記錄器影片，多名騎士從外側道直接切進內線要左轉，沒注意後方直行車輛因此遭撞。交工處表示，近一年該路口發生79件交通事故，其中東往西方向事故占39件，占路口總事故數約49%；而東往西方向39件事故中，涉及左轉事故（不分車種）共23件（59%），其中屬機車直接左轉事故16件（70%）。

請繼續往下閱讀...

交工處進一步分析該16件事故發現，部分機車從直行車右側於接近路口時，直接橫越內車道左轉，以致發生機車左轉事故；推測可能原因為本路口車流量大且含大型車，多數機車不易靠內側騎乘並左轉，經會勘後決議採取機車應以待轉方式左轉，以達到分流效果，期減少車流複雜性，降低事故發生機率。

駁待轉大富翁！北市公布車禍影片：機車左轉事故占7成　騎士更火了。（圖／東森新聞）

▲▼根據行車記錄器影片，騎士從外側道直接切進內側左轉，沒注意後方直行車輛因此遭撞。（圖／東森新聞）

駁待轉大富翁！北市公布車禍影片：機車左轉事故占7成　騎士更火了。（圖／東森新聞）

雖該路口機車兩段式左轉8月1日實施，但北市府強調，仍會有3個月勸導期，目前10幾件開罰都會撤掉，以柔性勸導為主。但若過勸導期，民眾恐怕得吃600元以上、1800元以下罰鍰。

交通局長陳學台受訪時強調，該設計也是為了機車族的安全，「如果有成效的話，我相信大家都能夠接受這種管制。」他也說，根據流量調查資料，可算出來有6成騎士還是用兩段式左轉。

但吳祥瑀則認為，機車左轉應正確使用內側車道，但政府從來不去教導。至於交通局指有6成騎士兩段式左轉；他說，「難道其他4成的民眾就不是人嗎？」他強調，不排除再一次進行待轉大富翁抗議。

▼北市交通局長陳學台親上火線說明。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼北市交通局長陳學台 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼機車北市爭路權！市民大道「無限待轉」塞爆　她超怒：30分鐘路程變2小時。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

▲▼北市鄭州路、塔城街口7日晚因「待轉大富翁」抗議活動，交通接近癱瘓。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

▲▼機車北市爭路權！市民大道「無限待轉」塞爆　她超怒：30分鐘路程變2小時。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

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