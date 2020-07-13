　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園五大智慧交通防護措施　33處路口試辦提高用路人警覺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。（圖／市府提供）

▲鄭文燦市長說，道路路口及車輛超速是容易發生車禍的兩大主因。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園交通安全防護系統再升級，市府於33處試辦路口(段)，分別完成網狀線佔用警告、非號誌智慧路口安全、機車待轉區警示、超高車輛限高及平均區間速率偵測等五大防護系統，期盼透過智慧ITS的應用，讓用路人提高警覺，使智慧交通成為桃園的特色。▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。（圖／市府提供）

▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。▼網狀線佔用警告。（圖／市府提供）▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。（圖／市府提供）

桃園市政府交通局13日於市府發表「智慧交通安全路口防護試辦計畫成果」，市長鄭文燦指出，為提升道路交通安全，市府向交通部爭取經費，與中華電信及協力廠商合作推動智慧交通安全路口防護試辦計畫。▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。（圖／市府提供）

▲於車輛接近路口約50公尺前，透過雷達偵測系統，提醒另一方向車流留意側向來車。（圖／市府提供）

此次試辦推出的五大防護系統，包括第一，網狀線佔用警告，透過資訊系統提醒用路人勿行駛占用，避免影響支道車輛進出，改善後違規率下降約6%至7%；第二，非號誌智慧路口安全，主要是於車輛接近路口約50公尺前，透過雷達偵測系統，提醒另一方向車流留意側向來車，改善後平均速率下降約2成。▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。（圖／市府提供）

▲超高車輛限高告警，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道，以免誤闖限高路段。▼平均區間速率偵測。（圖／市府提供）▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。（圖／市府提供）

第三，機車待轉區警示，透過微波偵測、投射燈提醒後方用路人留意待轉格內的機車；第四，超高車輛限高告警，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道，以免誤闖限高路段；第五，平均區間速率偵測，將傳統單點測速照相，改由平均區間測速取締，讓車輛在區間測速路段行車時，都必須遵守速限，讓整體違規之數量改善約下降35%至47%。市長期盼透過科技設備的導入輔助，更能保障用路人的安全，讓智慧交通成為桃園的特色。

・清潔、按摩、洗臉、卸妝四種效果

ET快訊
梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」
客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」
等捷運時抬頭看！　台灣最大「汪星人新聞台」上線啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園五大智慧交通防護措施　33處路口試辦提高用路人警覺

重現繁花似錦台語電影年代　《台灣有個好萊塢》月底台中歌劇院登場

南投信義山區午雷陣雨、路樹倒塌　警即刻救援排除路障

台東縣議會舊址13日動工　打造台東未來的黑盒子實驗劇場

林明溱會勘埔里道路　花千餘萬元改善維護觀光交通品質

南投縣府暑假工讀大熱門　63名幸運中籤學生職前訓練

法鼓山總迴向「大悲咒」6百萬遍　祈願全球疫情消弭無災無難

台中女鬱悶疑欲跳橋　里長+員警相勸化解危機

陸戰隊上尉退伍　屏東萬丹李建宏種植安全的白甘蔗

逛宜蘭市場拿「金蟾鼠錢來」發財金　2000份振興經濟財運滾滾來

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

桃園五大智慧交通防護措施　33處路口試辦提高用路人警覺

重現繁花似錦台語電影年代　《台灣有個好萊塢》月底台中歌劇院登場

南投信義山區午雷陣雨、路樹倒塌　警即刻救援排除路障

台東縣議會舊址13日動工　打造台東未來的黑盒子實驗劇場

林明溱會勘埔里道路　花千餘萬元改善維護觀光交通品質

南投縣府暑假工讀大熱門　63名幸運中籤學生職前訓練

法鼓山總迴向「大悲咒」6百萬遍　祈願全球疫情消弭無災無難

台中女鬱悶疑欲跳橋　里長+員警相勸化解危機

陸戰隊上尉退伍　屏東萬丹李建宏種植安全的白甘蔗

逛宜蘭市場拿「金蟾鼠錢來」發財金　2000份振興經濟財運滾滾來

見隔壁鄰居放飯　水獺寶寶「2倍速挖門」急哭

KID亂棒痛毆熊熊！　節目偏心采子被抓包認：我捨不得打妳

瘦子也會得脂肪肝！醫曝害「肝臟泡油裡」超地獄成分…4部曲恐慢慢癌化

「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

《屍速列車2》台灣搶先全球上映！姜棟元射爆活屍洩：我其實不是英雄

棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

中職／桃猿爭冠一線希望霸能先發　富邦刻意推出羅力

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

地方熱門新聞

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

全台最貴的西瓜　鄭文燦拍賣行情高

家具店錯過媽祖　鑾轎改衝爌肉飯老闆家

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

打造低碳城市　嘉市環市自行車道主線全長25公里

兄妹失散21年　兄帶餅乾相認催淚重逢

女子6天前騎機車外出後失蹤騎機車被發現

女童腳踏車騎到沒氣怕挨罵　警察叔叔搞定

南投縣議員陳昭煜停職　王秋淑遞補缺額

瑞芳深澳漁港光雕水舞超吸睛

特勤部隊退伍　李建宏種植安全的白甘蔗

更多熱門

相關新聞

桃園再確診1例日本腦炎　水電工「家附近有鴿舍」

桃園再確診1例日本腦炎　水電工「家附近有鴿舍」

桃園市衛生局13日指出，今年以來國內已有12例日本腦炎確定病例；其中桃園市於本月12日再確診1例，為八德區47歲男性、職業是水電工，平日開車往返桃園及台北上班，發病前曾有中部及北部地區活動史。男子6月30日出現頭痛症狀，7月8日因症狀未緩解且有發燒，前往就醫後於10日轉加護病房治療中。

花1280元買月票　800張搭不到百元

花1280元買月票　800張搭不到百元

O2gether新北x桃園登山步道串聯

O2gether新北x桃園登山步道串聯

清秀女工染愛滋　專勤隊逮人畫面曝

清秀女工染愛滋　專勤隊逮人畫面曝

桃園5公園開放戲水　詳細時間表出爐

桃園5公園開放戲水　詳細時間表出爐

關鍵字：

桃園智慧交通交通局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面