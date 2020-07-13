桃園五大智慧交通防護措施　33處路口試辦提高用路人警覺

▲鄭文燦市長說，道路路口及車輛超速是容易發生車禍的兩大主因。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園交通安全防護系統再升級，市府於33處試辦路口(段)，分別完成網狀線佔用警告、非號誌智慧路口安全、機車待轉區警示、超高車輛限高及平均區間速率偵測等五大防護系統，期盼透過智慧ITS的應用，讓用路人提高警覺，使智慧交通成為桃園的特色。

▲桃園五大智慧交通防護措施成果發表。▼網狀線佔用警告。（圖／市府提供）

桃園市政府交通局13日於市府發表「智慧交通安全路口防護試辦計畫成果」，市長鄭文燦指出，為提升道路交通安全，市府向交通部爭取經費，與中華電信及協力廠商合作推動智慧交通安全路口防護試辦計畫。

▲於車輛接近路口約50公尺前，透過雷達偵測系統，提醒另一方向車流留意側向來車。（圖／市府提供）

此次試辦推出的五大防護系統，包括第一，網狀線佔用警告，透過資訊系統提醒用路人勿行駛占用，避免影響支道車輛進出，改善後違規率下降約6%至7%；第二，非號誌智慧路口安全，主要是於車輛接近路口約50公尺前，透過雷達偵測系統，提醒另一方向車流留意側向來車，改善後平均速率下降約2成。

▲超高車輛限高告警，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道，以免誤闖限高路段。▼平均區間速率偵測。（圖／市府提供）

第三，機車待轉區警示，透過微波偵測、投射燈提醒後方用路人留意待轉格內的機車；第四，超高車輛限高告警，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道，以免誤闖限高路段；第五，平均區間速率偵測，將傳統單點測速照相，改由平均區間測速取締，讓車輛在區間測速路段行車時，都必須遵守速限，讓整體違規之數量改善約下降35%至47%。市長期盼透過科技設備的導入輔助，更能保障用路人的安全，讓智慧交通成為桃園的特色。

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