激戰女學生「快樂自拍78秒」！高中男老師慘被調職…本人出面說話

▲男老師激戰學生，78秒快樂片外流。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇鎮江一名高中男教師近日被爆料，與女學生有染，還傳出78秒的性愛影片，引起網路一片譁然，當局也立刻涉入調查。對此，疑似影片男主角的網友也出面回應，他已經離婚，與女當事人是正常戀愛關係，目前正在往下一步發展。

綜合陸媒報導，大陸網路近日流傳一則性愛影片，短短78秒的時間內，男女在鏡子前激戰，由女方執掌手機，畫面不堪入目。隨後，有名網友向當地警方舉發，影片中的男主角是江蘇鎮江某高中的老師，女主角則是學生。

當時網友相當氣憤，把影片轉發到社交媒體上，一下子就傳開，引起網路熱烈討論，當局也緊急介入處理。隨著事情愈演愈烈，校方也出面滅火，女學生已經畢業，雙方拍攝影片是「畢業後」的事情。

▼男老師激戰女學生，78秒快樂自拍外流。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



而影片男主角疑似也在網路上回應，他已經離婚，2020年初與女學生確定戀愛關係，逐漸得到雙方家庭認可，正在從戀愛往下一步發展，影片突然流出、謠言開始四起，嚴重影響他與女友的工作、生活，也讓他在任職單位的名聲受到極大影響，目前已經報警，警方已經受理此案，若在網路上發表不實言論，到時候要負相關法律責任。

由於事件發生突然，該學校也立刻做出處置，以「拍攝不雅視頻，屬於低級趣味，違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形象」為由，將男教師調離一線教學單位，責令作出深刻檢查，接下來等到公家部門調查定調，再進行下一步處分。

►金盞花「一抹爆水」