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高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒激喊片瘋傳

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▲▼男老師和小20歲女學生交往。（圖／翻攝自微博）

▲▼男老師和小20歲女學生交往。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日爆料，江蘇鎮江市當地微信群組內流傳一則運動片。一中年男子和一年輕女生在全身鏡前上演四腳獸，還拿出手機自拍助興。隨後，有網友扒出，影片中的男主角疑似當地某高中康姓老師，女生則是「比他小二十幾歲的女學生」，因女生的男友在手機裡發現了這段影片，「於是惱羞成怒，發到群組中。」

事後，這則78秒的影片意外流出，還被配文，「我的高中老師，聽說找了個小三。」影片在網路傳播後，有家長質疑，這樣的老師怎麼還能在學校任教？不過也有網友透露，2人是正常戀愛關係，女孩已經畢業。

不久之後，疑似女孩的母親發聲，「各位同學，我作為影片受害人的母親，心痛到滴血，現在我女兒根本無法正常學習和生活，還有人一再轉發，造成極大影響。」

▲▼男老師和小20歲女學生交往。（圖／翻攝自微博）

▲大戰影片流出。（圖／翻攝自微博）

疑似男方當事人也在當地一個論壇現身回應表示，自己是當事人之一，學校教學秩序井然，不知道為什麼會有這事。他對自己和女生的關係進行了澄清，「本人離異，於2020年初跟女當事人經過一段時間瞭解後建立戀愛關係，並逐漸取得雙方家庭認可，從戀愛關係正往下一步發展……。」

11日，鎮江市教育局人事處一位工作人員稱，「據初步瞭解，不雅影片中的當事女生已畢業，與涉事教師的師德師風並無關係。」該工作人員稱，目前教育局正在進一步瞭解，鎮江市公安局潤州分局介入調查，已對此事發佈警情通報。

▲▼男老師和小20歲女學生交往。（圖／翻攝自微博）

▲男主現身回應。（圖／翻攝自微博）

11日16時許，鎮江市公安局潤州分局微信公眾帳號「平安潤州」發佈警情通報稱，8月10日凌晨，潘男（25歲，鎮江人）到潤州公安分局金山派出所自首稱，「8月2日晚，發現女性朋友手機有該女子與他人的不雅影片，出於氣憤將影片發佈到微信群，引發網友的轉發。」

通報中還提及，目前金山派出所已受理並開展調查，相關工作正在進行中。

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