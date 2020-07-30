國標舞師帶2女學生比賽！飯店內伸魔爪「按摩」逼就範：不讓妳跳舞

▲2未成年女在飯店慘遭國標舞老師猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

實習記者郭思妏／綜合報導

台東一名林姓國標舞老師以帶學生至外縣市比賽為由，在高雄知名飯店房間內，藉機猥褻2名未成年女學生，不但強行撫胸，還猥褻又強吻。這2名被害女學生的家長得知後揭露真相，沒想到林男僅坦承其一，並指稱另一名女學生是挾怨報復，最後依強制猥褻罪判處2年徒刑。

小香（化名）因為要參加國標舞比賽，因此於107年5月20日與林姓男老師一同前往高雄，豈料在飯店內，竟遭林男伸出魔爪猥褻，她不但被強吻、掀起衣服外，還被撫摸胸部、下體等，最後，她假借上廁所之意，躲進浴室打電話向母親求救，才終於由母親友人輾轉報案。

而小琳（化名）分別則是在105年6月18日和7月2日於高雄知名飯店內被林男猥褻，雖然她在過程中曾多次反抗，且用腳攻擊對方，但都未成功，甚至被威脅。林男恐嚇小琳，「我帶你練舞都沒收錢」、「那你不要繼續練舞了」等話語，使得對方無能抵抗，並以按摩為由指侵，造成小琳對跳舞的恐懼及心中的創傷。

校方得知小香案件後，詢問是否還有其他學舞同學遭遇類似情況，因小香、小琳就讀同所學校，經由學校輔導老師詢問後才發現小琳也是受害者之一。

檢方經由相關證人及輔導老師證實，林男的確曾猥褻2女學生，但他否認有對小琳下手，辯稱對方是因為不滿遭指責抽菸、交男友等，挾怨報復。由於林男僅坦承對小香的猥褻行為，且無證據可以證實小琳的說詞，因此檢方最終判定，僅針對林男對小香的部分判刑。

根據判決書內容顯示，林男身為老師應基於教師身分教育、指導及保護學生，但竟趁機強制猥褻，造成學生心靈受創，最終法官於23日判林男應執行2年「有期徒刑」。全案可上訴。