　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國標舞師帶2女學生比賽！飯店內伸魔爪「按摩」逼就範：不讓妳跳舞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲2未成年女在飯店慘遭國標舞老師猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

實習記者郭思妏／綜合報導

台東一名林姓國標舞老師以帶學生至外縣市比賽為由，在高雄知名飯店房間內，藉機猥褻2名未成年女學生，不但強行撫胸，還猥褻又強吻。這2名被害女學生的家長得知後揭露真相，沒想到林男僅坦承其一，並指稱另一名女學生是挾怨報復，最後依強制猥褻罪判處2年徒刑。

小香（化名）因為要參加國標舞比賽，因此於107年5月20日與林姓男老師一同前往高雄，豈料在飯店內，竟遭林男伸出魔爪猥褻，她不但被強吻、掀起衣服外，還被撫摸胸部、下體等，最後，她假借上廁所之意，躲進浴室打電話向母親求救，才終於由母親友人輾轉報案。

而小琳（化名）分別則是在105年6月18日和7月2日於高雄知名飯店內被林男猥褻，雖然她在過程中曾多次反抗，且用腳攻擊對方，但都未成功，甚至被威脅。林男恐嚇小琳，「我帶你練舞都沒收錢」、「那你不要繼續練舞了」等話語，使得對方無能抵抗，並以按摩為由指侵，造成小琳對跳舞的恐懼及心中的創傷。

校方得知小香案件後，詢問是否還有其他學舞同學遭遇類似情況，因小香、小琳就讀同所學校，經由學校輔導老師詢問後才發現小琳也是受害者之一。

檢方經由相關證人及輔導老師證實，林男的確曾猥褻2女學生，但他否認有對小琳下手，辯稱對方是因為不滿遭指責抽菸、交男友等，挾怨報復。由於林男僅坦承對小香的猥褻行為，且無證據可以證實小琳的說詞，因此檢方最終判定，僅針對林男對小香的部分判刑。

根據判決書內容顯示，林男身為老師應基於教師身分教育、指導及保護學生，但竟趁機強制猥褻，造成學生心靈受創，最終法官於23日判林男應執行2年「有期徒刑」。全案可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
19歲男患罕見癌症　拖7個月就診…醫曝這徵兆要小心
快訊／羈押311天交保…連千毅滿臉鬍渣：先去看爸媽
快訊／曾文惠步出翠山莊　再赴北榮探視李登輝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

全身麻醉無法抵抗！整形狼醫「來回撫摸」女病患全裸下體

惡狼志工手伸半癱女尿布　淪性奴影片曝！身心受創與家人決裂

「公路坦克」撞殺畫面曝！酒駕衝紅燈　小客車男女全身遭夾爆慘死

羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出　3黑衣人+雙B護送離開

玉山銀行神鬼理專！投資失利慘賠　「盜客戶1.1億」幫自己還債

才騎幾個路口...桃園男偷機車「8分鐘就被逮」　當場愣住無言

搶車位嗆博士班生「臉皮有夠厚」　住戶人肉擋門下場出爐！

快訊／羈押311天...連千毅現主時「450萬交保」！滿臉鬍渣快閃：先去看爸媽

LIVE／羈押311天好想見妻小！連千毅「豪擲450萬交保」暫時自由了

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

「公路坦克」撞殺畫面曝！酒駕衝紅燈　小客車男女全身遭夾爆慘死

羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出　3黑衣人+雙B護送離開

玉山銀行神鬼理專！投資失利慘賠　「盜客戶1.1億」幫自己還債

才騎幾個路口...桃園男偷機車「8分鐘就被逮」　當場愣住無言

搶車位嗆博士班生「臉皮有夠厚」　住戶人肉擋門下場出爐！

快訊／羈押311天...連千毅現主時「450萬交保」！滿臉鬍渣快閃：先去看爸媽

LIVE／羈押311天好想見妻小！連千毅「豪擲450萬交保」暫時自由了

國標舞師帶2女學生比賽！飯店內伸魔爪「按摩」逼就範：不讓妳跳舞

小三通遊金、廈只收7800元　統促黨立委候選人何建華涉賄獲判無罪

學生妹休學當學徒…水電工「5天硬上3次」：想拿工資就聽話！她寫下崩潰筆記

大無限樂團前成員涉毒遭捕！　女主唱伴都美子痛心飆粗口大罵

Sony「Vision-S」電動車抵達東京開發　年底進行道路測試！

王輝盃／能仁松山2連勝　黃萬隆盼球員展全力以赴態度

「公路坦克」撞殺畫面曝！酒駕衝紅燈　小客車男女全身遭夾爆慘死

開FK8遇「15惡霸狠瞪」擋車前！車主無奈不敢過...網笑：真的鴨力山大...

《DD52》選手表現「優雅美」　納豆：滿分13，我給25！

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

一銀董座廖燦昌書面請辭　財部尊重

羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出　3黑衣人+雙B護送離開

不許移開！萌貓每晚睡前儀式　雙手捧奴才臉「深情索吻」5分鐘

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光

遭性侵還逼角色扮演　她觸碰到水電工清醒了

「台中米娜」吸粉2.8萬　帳號緊急關閉

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

正妹遭剮刑殘殺破案！凶嫌妻震驚

卯澳灣發現13枚未爆彈！今上午就地引爆

掏空遠航35.9億　起訴張綱維與第一金董座

被押310天　連千毅「出N招」求交保

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　護理師遭撞命危

起底「台中米娜」！戶外露出女王最重可判囚2年

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

更多熱門

相關新聞

老闆誘國中妹拍裸照「逼性侵害懷孕」　保釋爽去旅遊...她絕望輕生

老闆誘國中妹拍裸照「逼性侵害懷孕」　保釋爽去旅遊...她絕望輕生

成都一名14歲女孩遭到一名企業家邱姓老闆誘騙性侵，不幸懷孕墮胎，之後受不了煎熬，在家中結束生命。但邱姓老闆卻被挖出，雖然被告性侵，但在保釋後很快跑去西藏旅遊，還宣傳自家產品，生活依舊逍遙自在。

這輩子最大恥辱！前男友：教練的手伸向她

這輩子最大恥辱！前男友：教練的手伸向她

花蓮國軍英雄館飄書香　打造飯店型圖書驛站

花蓮國軍英雄館飄書香　打造飯店型圖書驛站

男友刀柄狠插下面！她虛弱求助　幼子目擊哭喊

男友刀柄狠插下面！她虛弱求助　幼子目擊哭喊

港女吹風機很燙男友下體！出庭爆哭否認犯罪

港女吹風機很燙男友下體！出庭爆哭否認犯罪

關鍵字：

猥褻未成年飯店老師下體指侵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面