抓到丈夫出軌崩潰！人妻大解放「酒店激戰」壯男…隔天嚇壞報警

▲女子酒店與壯男「激戰」，隔天嚇壞報警。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州的潘姓女子抓到丈夫出軌，感到相當崩潰，5日約了耿姓男子到酒店「大戰」，沒想到一覺醒來，手機裡的1萬5000元人民幣（約新台幣6萬3300元）不翼而飛，讓她嚇壞報警。警方著手調查，才發現事情與潘女說的完全不同，案情大逆轉。

綜合陸媒報導，潘女6日說明，她5日晚上約了認識一個月的耿男出門玩，接著2人到酒店開了房間，早上醒來之後，才發現手機上錢全都消失了，被轉到耿男的戶頭裡，讓她嚇壞報警。

警方到場後，為了瞭解實情，要求潘女提供轉帳紀錄，但潘女執意不拿出來，還說了一些沒有條理的話，「一會兒說手機壞了，一會說好像刪掉了。」警方感到不對勁，因此把潘女帶回進一步調查，同時傳喚耿男到案。

▼人妻酒店激戰壯男，隔天立刻報警。（圖／翻攝《杭州交通918》）



實際查看轉帳紀錄，警方發現錢不是一筆轉走，而是分了好幾筆，每隔幾分鐘，潘女的手機就會轉帳到耿男的戶頭，懷疑2人可能違法賭博。經過不斷開導、訊問，潘女終於坦承，耿男是某家水果攤的老闆，她時常光顧，2人進而認識，發展成情侶關係。

由於丈夫出軌被她發現，她約了耿男外出找樂子，到酒店內稍作休息，感到有點無聊時，耿男突然提議賭博，結果玩不到2個小時，她就已經輸了1萬5000元（人民幣，下同，約新台幣6萬3300元），因此決定收手，上床睡覺。

等到隔天起床，潘女愈想愈不對勁，覺得耿男耍詐，想要找點麻煩，因此想到這個主意。對此，警方詢問潘女「不怕把自己也拖進去嗎？」潘女則回應，自從發現丈夫外遇，她也開始變得放縱，藉這這次的機會，「給他找點教訓，也給我自己來個教訓。」

▼潘女事後坦承，其實是因為賭博輸錢，感到不服氣，才打電話報警。（圖／翻攝《杭州交通918》）

