新北市圖五常分館「植感圖書館」　大玩綠意植物決定讀什麼書

▲ 新北市圖五常分館「植感圖書館」新開幕，大玩綠意用花決定讀什麼書。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一踏進圖書館，滿室綠意映入眼簾，心情馬上被愜意的氛圍徹底療癒。重新開幕的三重五常分館大變身，打造療癒系的「植感圖書館」，讓來看書的民眾驚艷，忍不住說，和過去相比變化太大，就像闖進綠意盎然的書香祕密花園，光是走進來，身心靈便已有被療癒到的感覺。

揮別以往的老舊氣息，11日重新開幕的三重五常分館翻新空間，搖身一變為優雅清新的「植感圖書館」，讓人舒壓的滿眼綠意，打造療癒閱讀空間，從踏進圖書館開始，就能擁有愉悅的閱讀心情。

開放式的閱讀空間，服務櫃檯垂墜著藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，各處不經意擺放的植栽，搭配溫暖的原木色書櫃，以及輕柔的音樂，營造舒適的自然氛圍，不但紓解空間的壓迫感。

讓大家告別外在的喧囂與紛擾，放鬆的拿起書本，細細閱讀，身心靈釋放壓力；還有讓人眼睛為之一亮的「綠隔牆」，不僅是二樓通往三樓的場域分界，也是私密的綠色閱讀角落，可以享受一個人沉靜的閱讀時光。

▲ 新北市圖三重五常分館特別推出植物盆栽出借陪伴閱讀的療癒閱讀活動。

新北市文化局長龔雅雯表示，現代人忙碌，壓力大，三重五常分館特別將綠意、藏書、以及閱讀空間創意結合，利用植栽妝點，在城市中打造綠色療癒的閱讀空間，希望讓所有人待在這樣的空間中可以紓緩緊張的生活壓力，沉澱心靈，從踏進圖書館開始，就能擁有愉悅的閱讀心情。

龔雅雯說，新北市自升格迄今，已擴增18個圖書館服務據點，並改造58處閱讀空間，我們在各區打造風格別具的特色圖書館，透過圖書館新美學，帶給民眾不同以往的閱讀體驗與風貌。

新北市立圖書館表示，三重五常分館此次辦理結構補強修繕工程，改善了建築物老舊、原有空間切割零散的問題，並重新規劃館內動線，提升了館內閱覽及自修環境，活化圖書館機能並提升閱覽品質，讓讀者有舒適綠化及安全的閱讀環境。

歡慶開館，三重五常分館也特別推出一系列「植物六感體驗」活動，帶大家透過閱讀認識植物，包括透過有趣的植物花語推薦閱讀指南的「植感閱讀處方籤」、「植物陪讀」、「植栽認養」「植物香氛體驗」、「碾藥體驗」等，8月11日至9月30日到圖書館借10本書，還可免費兌換花果口味的氣泡水。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：https://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

「美麗最大的祕密」