KTV狂歡4hrs…她喝到無法走路！清醒見人在旅社「工程男待一旁」　秒告訴男友

▲新北男撿屍傳播妹遭判刑3年2月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名從事工程業的男子阿正（化名）2018年8月間與友人到KTV狂歡，期間找來傳播妹小凡（化名）前來助興，結束時他見小凡喝得爛醉，竟將對方帶到旅社性侵。小凡清醒察覺不對勁，趕緊告訴男友並報警處理。阿正一審遭判刑3年2月，日前二審判決出爐！

判決指出，阿正2019年8月2日凌晨1時許與朋友到新北市一間KTV唱歌，透過傳播公司聯繫小凡到場陪唱歌、喝酒，清晨5時17分左右一行人結束行程，阿正見小凡已經喝到意識不清、無法自行行走，趁機將對方拉上計程車，前往新北一處旅社，投宿後性侵得逞。

小凡下午1時許酒醒發現，自己與阿正竟然待在同一間房內，驚覺不對勁，一離開旅社後，隨即告訴男友並報警處理。警方調閱附近監視器畫面循線追查，檢方依妨害性自主罪嫌將阿正起訴。

阿正辯護律師表示，阿正犯下這起案件後懊悔不已，且已經與小凡調解成立，又沒有前科，希望法官能輕判阿正。但法官考量，阿正趁人之危，毫不尊重他人性自主權，雖然與小凡以50萬元金額達成和解，但卻遲遲沒有支付賠償金，最後依乘機性交罪判他有期徒刑3年2月，高等法院日前也將上訴駁回，全案仍可上訴。

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