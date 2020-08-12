▲ 陶瓷重鎮整個鶯歌就是美術館，新北投入550億打造特色藝術城鎮。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府配合美術館工程預定2022年完工，12日市政會議首次移師至鶯歌區公所召開，會議以專案報告型式進行，由文化局局長龔雅雯代表報告「鶯歌．藝術城」專案計畫，特別邀請在地代表及藝文、產學界等相關人士與會，會中各界熱烈討論及反饋意見，將作為未來計畫的修正或執行之參考。

侯友宜指出，為了平衡區域發展，新北市規劃未來10年發展軸心，以大漢溪為界，分成溪南、溪北兩個重點區域；溪南地區除了目前市政府所在板橋地區是重要的政經中心外，土樹三鶯地區也是溪南另一個重點發展區域。

侯友宜表示，新北市推動「三鶯文創整合計畫」，從鶯歌出發，將鶯歌地區打造成為藝術城，讓整個鶯歌就是美術館，未來更將串連三峽地區，發展文化創意產業，帶動周邊土城及樹林溪南地區的發展，整合超過10個局處、19項硬體工程及16項軟體計畫，包含城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構等面向。

侯友宜說，硬體方面，包括美術館興建、捷運三鶯線、三鶯轉運站及鶯歌火車站−陶博館−美術館交通斷裂點改善工程、行人動線改善，還有特色公園營造及休閒廊道營造等，總硬體工程投入超過550億元經費，串連陶瓷博物館、新北美術館及鶯歌火車站、鶯歌陶瓷老街等核心區域的4個節點，將打造40分鐘文化藝術步行圈及12小時的駐足旅遊。

軟體方面，鶯歌多年來為臺灣的陶瓷重鎮，同時匯聚獨有的運動、休閒、生態色及歷史人文特色。鶯歌藝術城計畫將在這些既有底蘊之上，將藝術美學再提升，透過生活美學營造、文化觀光體驗、產業加值創新、以及國際藝術雙年展等品牌活動的建構，將鶯歌打造成為特色藝術城鎮。

新北市議員蘇泓欽表示，對侯市長及市府團隊，在三鶯地方建設的努力與用心，他表示感激與敬佩。他身為地方民意代表，一定會全力支持市府的政策，督促市府完善鶯歌藝術城的實現，更讓鶯歌成為國際性的美學新廊帶。

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