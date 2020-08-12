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三重警遭控「叫慣竊偷車告知停哪」破案給1000元　無罪原因曝光

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▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲許員辯稱，當天是葉男來派出所指有牽一輛機車。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市三重一名許姓警員被控叫一名葉姓慣竊偷車，再由他找到機車破案，並給葉1000元，遭檢方依教唆竊盜罪嫌起訴，但他反控檢方不當取供，「我認為如果不照檢察官講的話就會被聲押。」法官認為，難認檢察官已善盡其舉證責任，基於「罪證有疑，利於被告」證據法則，判許無罪。

檢方起訴指出，許員2017年擔任派出所員警期間，得知葉男有多次竊取機車紀錄，為求尋獲贓車績效，在巡邏時見到葉，即告知對方若有竊取車輛並交付查獲，即可獲取金錢；葉因此竊取一輛機車，並到派出所告知許機車停放的地點，由許查獲機車，並於同天製作筆錄後給葉1000元。

判決指出，但許員否認犯行辯稱，因葉男是他們轄區內慣竊，公務群組均有通報葉，他沒向葉稱若竊取車輛並交付查獲可獲取金錢；當天葉來派出所，稱有牽一輛機車，經他查詢該車未失竊，他們有先聯絡車主確認失竊後，才製作筆錄；他有在做完筆錄後給葉幾百元，是因葉說自己都這麼配合了，可不可以給他一點錢吃飯。

▼許員獲判無罪。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲桃園市黃姓男子去年12月凌晨酒後醫院探視戒護就醫友人，對員警詢問竟以三字經連續辱罵，被當場移送偵辦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

許員表示，至於他在偵查時會自白犯罪，並非出於自願，因製作筆錄前檢察官說，「如果你認罪可能會給不起訴或緩起訴」，又稱可能會依照《貪污治罪條例》來訊問；檢察官又一直問他為何會跟葉有通聯紀錄，一直要他回想通話內容，他認為檢察官已認定是他教唆葉去偷車；檢方又稱他都不配合，如果依貪污罪將他聲押，他會停職，他認為如果不照檢察官講的話就會被聲押，就此部分應有不法取供。

新北地院法官認為，檢察官在偵訊時，被告初始亦否認犯罪，然檢察官一再質疑被告說法，並於尚未確知該次通話內容情形下，影射誤導被告，認為此即足以認定其有教唆葉竊盜行為；並同時告知可能涉犯貪污治罪條例之罪，暗示倘遭法院羈押，則其警員工作可能不保。

法官說，於此環境之下，堪認被告於偵訊過程中心理、生理均受極巨大壓力，之後才為自白陳述；檢察官於訊問過程中主觀上縱使無存不法，客觀上亦難認正當。

法官表示，本院認依檢察官所提的證據，尚不足以使本院確信被告有教唆竊盜犯行，難認檢察官已善盡其舉證責任，基於「罪證有疑，利於被告」證據法則，應認本案尚且不能證明被告犯罪，因此判無罪。全案可上訴。

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