沙雕、光雕8/16同步開展！愛神邱比特現身八里　結合AR走入愛情世界

▲「八里城市沙雕與光雕」將自8月16日起同步開展 。（圖／經葛瑞絲的天堂-親子旅遊生活授權使用）

實習記者郭思妏／綜合報導

八里是個充滿水岸風情的城市，在新北市政府的規畫下，將在八里左岸一帶舉辦的「八里城市沙雕與光雕」，自8月16日起同步開展，且今年以「2020愛情故事」為主題，特別加入AR實境，民眾可直接用手機欣賞浪漫的作品。

水利局表示，2020年諧音為「愛你愛妳」，是屬於你我之愛的幸福年，今年城市沙雕藝術創作以愛情故事為主題，打造15座「液態之愛」的沙雕作品，點燈的光雕也將同步開展。

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今年沙雕主題為「液態之愛」，且以八里宣言為入口意象，讓貓與狗融洽地坐在彼此身旁，象徵愛情可能跨物種、跨性別。展覽將為期65天，也會展示多種類別創作藝術，透過作品引領民眾走入愛情的世界中，從對愛情的願景，到過程中兩人相識了解後，最後互相依靠步入婚姻，整段從無到有的愛情過程。

▲八里沙雕今年以「2020愛情故事」為主題。（圖／經葛瑞絲的天堂-親子旅遊生活授權使用）

此外，主辦單位將在中秋節前後舉辦一場快閃沙雕，以動物瀕臨絕種的議題為發想創作「消失的海翁」，進而去反映近幾年許多魚種隨著人類獵捕的行為，即將面臨滅絕的可能。

八里沙雕作品除了結合互動、創意、夜間光雕外，今年還特別加入AR虛擬實境，民眾可利用手機掃描作品解說牌上的QRcode，即可讓靜態的沙雕增加動態背景。

而八里光雕也順勢同步開展，每日亮燈時間為晚上6時30分至10時30分，展演為期150天。本次主題為「光之憶」，內容敘述從邂逅、相識、追求、相戀、承諾、求婚、婚禮、未來、宴後派對等十大主題。

光雕透過主題燈光串連在地人與觀光客之間的文化和互動，並在每一區的場景裡，都傳達著愛情真諦的意義，盼民眾來到婚紗廣場都能感受到幸福的滋味。

▼ 沙雕與光雕同步開展，帶民眾走入愛情世界。（圖／翻攝自新北市政府官網）

