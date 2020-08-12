　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國內疫苗研發腳步慢　台大學者：與歐美爭取「疫苗來台生產」應列首要目標

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar II)訪台，外界關注台美醫衛合作是否包含新冠疫苗，台大公衛教授陳秀熙今（12）日受訪表示，台灣應該積極與歐美等研發已經進入臨床三期的國家合作，爭取疫苗在台灣生產，並供應給東南亞國家，這是台灣疫苗國家隊下一階段的重要目標。

8月10日在衛生福利部長陳時中及阿札爾的共同見證下，由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)代表雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。會中媒體提問疫苗問題，阿札爾回應，在滿足國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。不過，前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次就白來了。

請繼續往下閱讀...

▲▼美國衛生部長阿札爾到台大公衛演講 手扶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾來台三天期間，昨（11日）到台大公衛演講。（圖／記者屠惠剛攝）

台大公衛教授陳秀熙今（12）日於新冠肺炎防疫科學說明會中受訪談及相關問題，他認為，全世界對於疫苗供應都很現實，疫苗生產一定是優先給自己國家人民使用。美國部長來訪，他個人認為是正面標誌，讓台灣可展開與美國爭取疫苗的起步。

陳秀熙也提到，現在全世界都在致力於疫苗研發，不過「人人有信心、各個沒把握」，台灣更因為國內病例少且研發起步較晚，步調比較慢也是理所當然。研發雖然必要，但應該放在第二階段目標，至於現階段，應該和歐美等已經進入第三期臨床試驗國家積極爭取合作，參與臨床試驗並且爭取把疫苗放在台灣生產，進一步供應南亞國家。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比利時、日本工程師、赴港台女接觸者檢驗　指揮中心公布最新進度

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

越南爆「本土疫情」發生次波感染！　即起從「低風險國家」移除

嘉藥雙認證實驗室　把關中藥材代檢讓您安心！

快訊／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例　

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

比利時、日本工程師、赴港台女接觸者檢驗　指揮中心公布最新進度

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

越南爆「本土疫情」發生次波感染！　即起從「低風險國家」移除

嘉藥雙認證實驗室　把關中藥材代檢讓您安心！

快訊／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例　

讓我再喝一口就好？　 酒精成癮疾患是生理也是心理問題

賴慈泓發片遭疫情波及延期　又傳「MV0鏡頭」原因曝光

寫下最有情懷辭職信！女老師裸辭：想看看世界...5年後變「商業老闆」人設崩塌

派出所長為春安績效栽槍毒鴛鴦判6年　警政署長陳震怒：嚴禁匿報造假

比利時、日本工程師、赴港台女接觸者檢驗　指揮中心公布最新進度

每日限量20個！台中隱藏版溏心蛋豬排飯糰　咬下爆濃郁蛋液

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

變性被當殘疾！韓「跨性別」陸軍遭國防部強制退伍　準備提行政訴訟

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

諾羅病毒重創五星級金字招牌　礁溪老爺酒店道歉

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

口罩攻略！中衛7色開搶　網見丹寧玫瑰暴動

天兵尪陪產「喝光蛋湯」！6500人曝真相：活膩了

激似孫芸芸！花200中15億「得主身分曝光」

7號颱「無花果」生成機率曝！

媽穿「前年款」逛廠拍遭認定偷鞋　她氣炸

工人勸「好好讀書」　媽超狂身教...惹哭萬人

好市多牛肉標籤多了R　神人解答

老旅館「午夜門禁」遊客被關門外...她怒PO網引論戰

更多熱門

相關新聞

「過期11年N95」都比掛耳外科口罩有效！醫揭驚人研究

「過期11年N95」都比掛耳外科口罩有效！醫揭驚人研究

過期的N95都比外科口罩有效！新冠肺炎疫情在國際間依然險峻，而台灣近期因為連續的境外移入個案數增加，讓國人也開始提高警覺，口罩在各大通路又掀起一波購買潮，但一般市售的「外科口罩」和「N95」除了外型不同，實際上差別在哪常搞得民眾霧煞煞。醫師蔡依橙為解決民眾困惑，在臉書上發文告訴民眾N95、綁帶外科口罩、掛耳外科口罩3種分別過濾率量和效果。

利物浦可獲創紀錄1.75億英鎊奪冠獎金

利物浦可獲創紀錄1.75億英鎊奪冠獎金

阿札爾認口誤　羅智強狠酸民進黨！

阿札爾認口誤　羅智強狠酸民進黨！

陳冲：台應警覺美國是否為戰爭做準備

陳冲：台應警覺美國是否為戰爭做準備

關鍵字：

疫苗新冠肺炎阿札爾學者台大公衛

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面