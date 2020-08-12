國內疫苗研發腳步慢　台大學者：與歐美爭取「疫苗來台生產」應列首要目標

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar II)訪台，外界關注台美醫衛合作是否包含新冠疫苗，台大公衛教授陳秀熙今（12）日受訪表示，台灣應該積極與歐美等研發已經進入臨床三期的國家合作，爭取疫苗在台灣生產，並供應給東南亞國家，這是台灣疫苗國家隊下一階段的重要目標。

8月10日在衛生福利部長陳時中及阿札爾的共同見證下，由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)代表雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。會中媒體提問疫苗問題，阿札爾回應，在滿足國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。不過，前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次就白來了。

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▲美國衛生部長阿札爾來台三天期間，昨（11日）到台大公衛演講。（圖／記者屠惠剛攝）

台大公衛教授陳秀熙今（12）日於新冠肺炎防疫科學說明會中受訪談及相關問題，他認為，全世界對於疫苗供應都很現實，疫苗生產一定是優先給自己國家人民使用。美國部長來訪，他個人認為是正面標誌，讓台灣可展開與美國爭取疫苗的起步。

陳秀熙也提到，現在全世界都在致力於疫苗研發，不過「人人有信心、各個沒把握」，台灣更因為國內病例少且研發起步較晚，步調比較慢也是理所當然。研發雖然必要，但應該放在第二階段目標，至於現階段，應該和歐美等已經進入第三期臨床試驗國家積極爭取合作，參與臨床試驗並且爭取把疫苗放在台灣生產，進一步供應南亞國家。

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