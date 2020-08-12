台南大內酪梨節8/16登場！「采風旅行、天文館看電影」品嚐酪梨美食

▲台南市政府將於8月16日舉辦酪梨節（圖／翻攝自台南市政府）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

台南市政府日前宣布，《酪梨節》將於8月16日舉辦，地點位於大內區，主題則是「在大內遇到幸福」。活動當天不只將提供多款酪梨菜餚，還準備了各種體驗活動，讓民眾前往台南大內區旅行，體驗當地文化、品嚐酪梨美食。

台南酪梨種植面積是全台第一，共達333公頃，而產量約4,829公噸，其中大內區種植面積達163.5公頃，是台南酪梨主要產地，也是全台灣酪梨面積最大的地區，因此有「酪梨之鄉」的美譽。

請繼續往下閱讀...

這次活動規劃許多項目，包括小農市集、闖關遊戲、趣味競賽等，此外，民眾當天還可以品嚐各式創意酪梨餐飲及手工品，包括酪梨涼拌日式豆腐、酪梨籽茶包，享受營養又健康的酪梨滑順好滋味。

另外，台南市政府在活動當天還推出采風輕旅行的體驗活動，先帶領民眾走進大內龍車站，製作手抄紙DIY，並在天文館欣賞電影，最後前往果園採果。目前采風輕旅行名額已滿，若想體驗農業文化的民眾，可以分別在早上9點至11點及下午1點，到現場報名果園採果的體驗活動，每人報名費100元，。

台南市市長黃偉哲昨（11）日出席開幕記者會表示，酪梨的食用好處在外國非常廣為人知，但國人並不熟悉，因此，台南做為全台灣酪梨產量第一的縣市，便決定推廣酪梨各種食用方法，讓更多人了解當中的營養價值。