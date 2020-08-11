環狀線貫穿新北人口稠密區卻沒人搭？　網友點「關鍵」狂轟：超慢

▲環狀線的車廂人不多。（圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／邱茀濱報導

雙北捷運超方便，剛推出的新北環狀線，更從五股串聯到新店，一度帶動周邊住宅買氣。不過，有網友卻點出，環狀線不僅貫穿新北市人口稠密區，還很多轉乘點，「為什麼感覺搭的人不多呢？」貼文一出，釣出不少網友回應，「沒冷氣，熱死」、「真的只是為了炒房」。

原PO在PTT發文指出，環狀線目前通車的西環段，經過的地方大部分都是新北人口稠密區，包括新店、中和、板橋及新莊，雖然沒有進入台北市，但轉乘點還不少，除了可以轉綠線、橘線、藍線外，還能搭到機場捷運、台鐵及高鐵。

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原PO表示，「環狀線是採中運量系統，而且發車不是很密集」，但還是感覺不出擁擠的情況，因此讓他超疑惑想問「相較於其他的台北捷運路線 捷運環狀線為什麼感覺搭的人不多呢？」

貼文曝光，不少網友講出一堆缺點，「X的換線走的熱得要死，還開超慢！一班車要等超久，站在原地瘋狂飆汗」、「垃圾車站！沒冷氣超熱」、「沒冷氣，車站遠，轉乘久，最強的還是公車」、「轉乘跑得要死，我真的寧可坐回市區繞一圈」、「換線真的遠，站台又熱」。

另外，還有人提到關鍵，「新北愛騎摩托也是原因」、「摩托車快很多，環狀線只是為了就（救）機場捷運」、「板橋真的敗筆，超遠的 ！景安則是上下超過五六層樓」、「板橋遠到一個傻眼」、「板橋站規劃好爛」、「炒地皮用，沒冷氣跟速度慢，就是要省錢」、「速度很慢，不如搭公車」。

▲新北環狀線。（圖／記者姜國輝攝）

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