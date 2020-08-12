節能減碳+1招！快充鋰電池高效又環保　可重複充電一千次

▲3C科技產品不離身的現代，電池成為不可或缺的日常必需品，但是台灣廢電池的回收率大概只有5成。（圖／OXOPO提供，下同）

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上班用筆電工作，下班用手機、平板追劇或在社群上打卡分享新鮮事，在3C科技產品不離身的現代，電池成為不可或缺的日常必需品，但是台灣廢電池的回收率大概只有50%，每年約有4千噸的廢電池成為水源及土壤的污染源，當中的汞、鎘、鉛等重金屬，不但傷害了生態環境，也間接造成我們健康的危害，因此，可以反覆充電的充電電池，便成為減少資源浪費、為地球帶來綠色環境的重要能源產品。而充電電池想要獲得使用者的青睞，最重要的關鍵便在於充電速度以及可重複充電的次數。

市面上的電池品牌眾多，價差也很大，碳鋅電池、鹼性電池雖然是廉價且容易取得的電力來源，但品質良莠不齊，經常會遇到漏液的狀況，而鹼性電池漏液的強鹼性，還可能會造成電子產品的毀損。為何常見電池產生漏液的現象呢？台灣快充鋰電池品牌OXOPO說明，電池放電時，內部電解液產生的化學反應會生成氣體，若電池長時間存放在低耗電、使用頻率低的設備中，也就容易出現過度放電的現象，尤其鹼性電池的自放電率高，不利於長期存放，內部聚集的氣體一旦造成破裂及漏液，鹼性電池中的強鹼電解液，便很容易腐蝕電器設備的內部而造成毀損。

▲鋰電池購買時的單價雖然較高，但可以避免漏液造成的損傷。

相比之下，鋰電池購買時的單價雖然較高，但可以避免漏液造成的損傷，且鋰電池可重複充電使用約1,000次，不但使用起來更加經濟實惠，更避免了過多廢電池的產生，可以為地球環保盡一份心力。OXOPO表示，為了提高民眾使用充電電池的意願，因此一直致力於開發可快速充電、便利使用、環境友善的鋰電池產品，其中石墨烯快充核心技術，可以讓電池快速充飽、只要30分鐘便可充滿80%電力，一小時可充滿電；加上重複充電可達1千次、低自放電率利於長期保存，以及超高效能的特性，讓民眾對於充電電池的使用有了不同以往的新體驗。

對於許多需要較高電力或穩定電壓的電器產品來說，電力較低的碳鋅電池及電壓較低的鎳氫充電電池經常不合用，OXOPO表示，開發出的快充鋰電池，利用電池內建BMS，可以使電池高效能的輸出1.5V的穩定電壓，不像鹼性電池會隨著使用時間而逐漸產生電壓降低的情況，因此可以完整釋放電力及應用效能，產生更持久的續航能力。另外，作為充電電池所需的急速充電器，則採用USB智慧充電，完全相容於智慧型手機、平板等產品，內建的過壓、過流、短路保護，使用起來更安全，為了讓充電快速省時，急速充電器最大可達2A輸出，並且適用全球AC100到240V國際電壓，出國使用也很便利。

▲OXOPO參與2020於拉斯維加斯舉辦的CES(消費性電子展)。

在今年初全球最大的消費性電子展CES展會當中，OXOPO快充鋰電池也代表台灣前往拉斯維加斯參與展出，為了讓民眾可以安心的使用，旗下充電電池產品更獲得台灣BSMI、歐盟CE、美國FCC、日本PSE等其他國家安規認證。OXOPO表示，在能源需求日益增加的時代，希望可以持續努力提供環保的可再利用能源產品，不只讓每一位消費者都能有絕佳的充電體驗，更希望透過可重複使用的綠能產品減少廢電池產生，有效達到減少資源浪費，為地球帶來綠色環境及節能減碳的助益，共同維護自然環境，守護美麗的地球。