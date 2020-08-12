　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

節能減碳+1招！快充鋰電池高效又環保　可重複充電一千次

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼環保快充鋰電池為使用者帶來全新極速體驗。（圖／業者提供）

▲3C科技產品不離身的現代，電池成為不可或缺的日常必需品，但是台灣廢電池的回收率大概只有5成。（圖／OXOPO提供，下同）

生活中心／綜合報導

上班用筆電工作，下班用手機、平板追劇或在社群上打卡分享新鮮事，在3C科技產品不離身的現代，電池成為不可或缺的日常必需品，但是台灣廢電池的回收率大概只有50%，每年約有4千噸的廢電池成為水源及土壤的污染源，當中的汞、鎘、鉛等重金屬，不但傷害了生態環境，也間接造成我們健康的危害，因此，可以反覆充電的充電電池，便成為減少資源浪費、為地球帶來綠色環境的重要能源產品。而充電電池想要獲得使用者的青睞，最重要的關鍵便在於充電速度以及可重複充電的次數。

市面上的電池品牌眾多，價差也很大，碳鋅電池、鹼性電池雖然是廉價且容易取得的電力來源，但品質良莠不齊，經常會遇到漏液的狀況，而鹼性電池漏液的強鹼性，還可能會造成電子產品的毀損。為何常見電池產生漏液的現象呢？台灣快充鋰電池品牌OXOPO說明，電池放電時，內部電解液產生的化學反應會生成氣體，若電池長時間存放在低耗電、使用頻率低的設備中，也就容易出現過度放電的現象，尤其鹼性電池的自放電率高，不利於長期存放，內部聚集的氣體一旦造成破裂及漏液，鹼性電池中的強鹼電解液，便很容易腐蝕電器設備的內部而造成毀損。

▲▼環保快充鋰電池為使用者帶來全新極速體驗。（圖／業者提供）

▲鋰電池購買時的單價雖然較高，但可以避免漏液造成的損傷。

相比之下，鋰電池購買時的單價雖然較高，但可以避免漏液造成的損傷，且鋰電池可重複充電使用約1,000次，不但使用起來更加經濟實惠，更避免了過多廢電池的產生，可以為地球環保盡一份心力。OXOPO表示，為了提高民眾使用充電電池的意願，因此一直致力於開發可快速充電、便利使用、環境友善的鋰電池產品，其中石墨烯快充核心技術，可以讓電池快速充飽、只要30分鐘便可充滿80%電力，一小時可充滿電；加上重複充電可達1千次、低自放電率利於長期保存，以及超高效能的特性，讓民眾對於充電電池的使用有了不同以往的新體驗。

對於許多需要較高電力或穩定電壓的電器產品來說，電力較低的碳鋅電池及電壓較低的鎳氫充電電池經常不合用，OXOPO表示，開發出的快充鋰電池，利用電池內建BMS，可以使電池高效能的輸出1.5V的穩定電壓，不像鹼性電池會隨著使用時間而逐漸產生電壓降低的情況，因此可以完整釋放電力及應用效能，產生更持久的續航能力。另外，作為充電電池所需的急速充電器，則採用USB智慧充電，完全相容於智慧型手機、平板等產品，內建的過壓、過流、短路保護，使用起來更安全，為了讓充電快速省時，急速充電器最大可達2A輸出，並且適用全球AC100到240V國際電壓，出國使用也很便利。

▲▼環保快充鋰電池為使用者帶來全新極速體驗。（圖／業者提供）

▲OXOPO參與2020於拉斯維加斯舉辦的CES(消費性電子展)。

在今年初全球最大的消費性電子展CES展會當中，OXOPO快充鋰電池也代表台灣前往拉斯維加斯參與展出，為了讓民眾可以安心的使用，旗下充電電池產品更獲得台灣BSMI、歐盟CE、美國FCC、日本PSE等其他國家安規認證。OXOPO表示，在能源需求日益增加的時代，希望可以持續努力提供環保的可再利用能源產品，不只讓每一位消費者都能有絕佳的充電體驗，更希望透過可重複使用的綠能產品減少廢電池產生，有效達到減少資源浪費，為地球帶來綠色環境及節能減碳的助益，共同維護自然環境，守護美麗的地球。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

法國人在九百年前發明了愛情！解密法式愛情守則

你住的是房子還是家？想買屋或蓋房子前必須想清楚的建築觀點

逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困

120位小朋友「碳為觀止」！氣候變遷夏令營從小建立環保意識

全聯中元節廣告超狂！煩惱按讚太少「魔神仔」開示⋯3短片完整版一次看

節能減碳+1招！快充鋰電池高效又環保　可重複充電一千次

全聯中元節7大回饋「滿千元送千點」！超過3千商品挑戰全年最低價

半小時賣光！麥當勞「小小兵置物籃」夯爆　中南部湧搶買人潮⋯剩零星店有貨

夏天準備18天生＋電扇「誰還需要冷氣」？限時集滿「超潮裝備」還能大開露營趴

頭香10點就來排！麥當勞限量「小小兵置物籃」今開賣　上班族也瘋狂請假搶買

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

全聯中元節廣告超狂！煩惱按讚太少「魔神仔」開示⋯3短片完整版一次看

節能減碳+1招！快充鋰電池高效又環保　可重複充電一千次

全聯中元節7大回饋「滿千元送千點」！超過3千商品挑戰全年最低價

半小時賣光！麥當勞「小小兵置物籃」夯爆　中南部湧搶買人潮⋯剩零星店有貨

夏天準備18天生＋電扇「誰還需要冷氣」？限時集滿「超潮裝備」還能大開露營趴

頭香10點就來排！麥當勞限量「小小兵置物籃」今開賣　上班族也瘋狂請假搶買

全都是泡沫！三得利頂級啤酒再升級　綿密神泡成就完美風味

郭富城替老婆方媛甜蜜慶生　家中兩位小公主露臉入鏡

凱特王妃首次戴口罩亮相！碎花圖案款價格親民　一曝光就完售

由內而外補水保濕！郭雪芙分享讓身體更輕盈的關鍵

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

83000元！三陽「Fiddle 125」上市　48期0頭款0利率入手超容易

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

「海底撈」告「河底撈」侵權　遭長沙法院一審駁回

紀曉波百億欠債！　吳佩慈「在家嗑高價火鍋」零影響

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

遭陸媒點名要小心！神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光...網諷：很懂哦

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

全聯再度開賣「口罩套組」1片4元

10點就來排！麥當勞限量「小小兵置物籃」今開賣

陪你一起長大的「早餐回憶」

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

剩零星店有貨！麥當勞「小小兵置物籃」夯爆

「減法露營」捨棄5種無用設計

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

凱特王妃首次戴口罩亮相

想找台灣泡麵意外發現「蝦皮牆」阻擋

郭富城替老婆方媛甜蜜慶生

夏天準備18天生＋電扇「誰還需要冷氣」?

全聯中元節7大回饋「滿千送千點」

萌爆！麥當勞推「小小兵萬用置物籃」

更多熱門

相關新聞

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

便宜的價格總能吸引小資族和花用節省者的目光，因此CP值頗高的大陸品牌在台灣就有很大的市場。一名網友日前在手機用品店內發現，不管是realme或小米的商品總大受歡迎，甚至比別國品牌的銷量還要好，撇除堅持不願使用大陸品牌的民眾，他就好奇，「中國品牌是不是在台灣越來越流行？」

LEXUS新年式ES 300h改用鋰電池

LEXUS新年式ES 300h改用鋰電池

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

LV「金銀吸管」賣到缺貨

LV「金銀吸管」賣到缺貨

研究：藍光恐增加大腸、直腸癌致病率

研究：藍光恐增加大腸、直腸癌致病率

關鍵字：

環保鋰電池3C

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面