台灣只有跟誰戰的「選擇權」！他曝投降中共下場：拿五星旗當炮灰

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

前總統馬英九10日受邀演講時，稱一旦解放軍攻台，「首戰即終戰」，戰爭在短時間內就會打完，沒機會等美軍支援，況且美軍現在根本不可能來，此番言論在網路上引起熱議。有網友認為，「台灣的地理位置特殊，只有跟誰戰的選擇權，沒有不戰的自由權」，若選擇投降，就會成為對岸的砲灰。

原PO在PTT發文，回應馬英九「兩岸關係與台灣安全」的演講，就算大陸真的打過來，我們也是跟他們打而已，如果我們一開始就選擇投降，「你就要被對方的槍指著去打美日了，而且大中國陣營很可能沒有盟友陪你玩」，在戰爭跟羞辱時選擇羞辱，可是最後還是要面對戰爭。

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▲▼ 馬英九的一番話引起網友們熱議。（圖／翻攝自PTT）

原PO在文中也提及，「如果中國真有攻打台灣的打算，早應該積極準備渡海裝備後勤吧」，但現在他們卻積極建造足夠的艦隊，「因為中國也知道自己戰略劣勢，無論用啥理由對台動武，無論短期或長期對台勝負為何，以台灣海峽航線跟日韓地緣問題，最終還是要面對美日為主的安保海空軍勢力。」

有網友留言認為，美國只是想看台灣跟大陸互相殘殺，藉此削減大陸的實力，況且打贏台灣後，還要可以守得住。也有其他網友認為，投降最要不得，「投降只會像香港一樣，被玩到爛掉」、「選擇怯戰投降，可以滾去中國或是找地方躲起來；台灣撐過了，繼續民主自由，撐不過，就跟中國老百姓一樣成為韭菜，然後再拿著五星旗當炮灰去面對美國」。