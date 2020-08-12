吳斯懷「四指標」評阿札爾訪台：美台關係假升溫　口惠實不至

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

美國衛生部長阿札爾訪台4天，被認為是自1979年以來訪台層級最高。不過，國民黨立委吳斯懷質疑「美台關係假升溫，口惠實不至」，並舉四項指標證明，包括：美國貿易代表否決台灣加入（ FTA ）；美軍環太平洋軍演，國軍仍未獲邀參加；美國衛生部長訪台，未允諾優先提供疫苗，以及中共攻台戰略是「首戰即終戰」，美國至今未承諾派軍援台。

吳斯懷12日在臉書發文表示，美國國務院和國安委員會一直在推動與台灣的自由貿易協議，因為台灣對美豬美牛進口的限制，而遭到美國貿易代表否決。白話文的意思就是「美國優先，台灣不開放美豬美牛進口，就別想加入FTA 」，因為國際上沒有永遠的朋友、沒有永遠的敵人，只有永遠的國家利益。

吳斯懷表示，美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演（ RIMPAC ），但這個國會意見「只是建議並沒有約束力」，邀請台灣參加與否要考慮美國國家利益，國防部只能繼續說場面話。

對於美國衛生部長阿札爾訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」擴大合作項目，但被問到疫苗問題，他說在滿足美國國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。吳斯懷直言，台灣沒有優先採購權，甚至合作生產資格都沒有，前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次衛生部長就白來了，這是非常務實的評論，但陳時中一天連兩次反批「白目」，被美國人利用了，還不許自己人的專業評論，真是夠了。

前總統馬英九日前提到中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，美軍根本不可能來。吳斯懷認為，馬英九當過八年總統，呼籲蔡英文「一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生」，這是善意提醒國家領導人「慎戰」的格局。

吳斯懷強調，美國目前是我們重要盟友不錯，但在美國國家利益的利害關頭拋棄盟友的歷史更是斑斑可考，台灣自以為是美國棋盤上的重要棋子，一旦美中撕破臉，台灣恐成為棄子，攸關2300萬人民的生存，不可不慎。

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