影／阿札爾批中國隱匿疫情！　趙立堅回酸：全世界抗疫最差非他莫屬

記者邱茀濱／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今日結束為期4天的訪問，但針對他昨日在台大的演講，中國外交部發言人趙立堅怒嗆，美國疫情這麼失控，恐怕和阿札爾部長有直接關係，「不知道他從哪裡來的底氣和勇氣，竟然大言不慚地批評中國的抗疫成果。」

阿札爾11日在台大公衛學院演講時指出，中華人民共和國本來有機會可以向全球示警，並與國際社會共同對抗病毒，但他們卻選擇不這麼做，這項選擇造成的後果與代價則日益嚴重，同樣疫情出現在台灣或美國，早就被遏止了。

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）。（圖／記者屠惠剛攝）



趙立堅首先對此重申，再一次正告美方，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來，不僅嗆美國某些人勿心存僥倖，還提醒民進黨不要「執迷不悟」，仰人鼻息、挾洋自重、以疫謀獨的把戲是「死路一條」。

趙立堅續指，新冠肺炎爆發以來，中方本著公開、透明及負責任的態度，認真履行《國際衛生條例》規定的職責和義務，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，全力遏制疫情防擴散蔓延，積極開展國際抗疫合作。

「中國為全球抗疫付出的巨大犧牲和作出的重大貢獻有目共睹。」趙立堅表示，反觀美國新冠病毒確診病例已突破500萬例，死亡人數超過16萬，此時美國衛生領域的主要官員不坐鎮抗疫前線，棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，還遠赴台灣訪問，痛批根本是「政治作秀」。

趙立堅說，美國疫情之所以這麼失控，恐怕和阿札爾部長有著直接關聯，「如果世界各國要比抗疫誰最差，恐怕非阿札爾部長莫屬。」此外，他認為阿札爾批評中國的原因，是想讓「中國當美國抗疫不力的替罪羊（代罪羔羊）」。

最後，趙立堅呼籲對方停止政治作秀，集中精力救美國民眾的命，這才是一個衛生部長的本職工作，「我們期待他趕快展現自已真正的實力，早日遏制住國內的疫情。」

▲趙立堅。（圖／路透社）



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