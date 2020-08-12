又一宗！美寵物狗「染疫」病逝　飼主新冠檢測曾是陽性

▲北卡羅來納州立大學獸醫院證實該院一隻感染新冠肺炎的狗逝世。（圖／翻攝自Facebook／NCSU Horseman's Youth Day 2015）

記者葉睿涵／綜合報導

美國北卡羅來納州首隻被證實感染新冠肺炎的狗在11日逝世。目前相關單位正在對這隻狗的健康狀況和死亡原因進行調查。這是美國繼7月中旬德州確診狗去世後的第二宗案例，不過獸醫與美國食品藥品監督管理局（FDA）都表示，寵物將新冠肺炎傳染給人類的風險不高，民眾無需過度擔心。

據《福斯新聞》報導，北卡羅來納州衛生官員表示，這隻狗出現了呼吸窘迫的症狀，隨後於3日被送往北卡州獸醫醫院接受治療，經搶救無效去世。「這隻狗死於急性疾病，」北卡羅來納州衛生與公共服務部在記者會上指出，「其飼主的家庭成員中有人在此前對新冠肺炎檢測呈陽性，二採檢測後結果改為陰性。」

北卡羅來納州立大學獸醫院副院長兼獸醫醫療服務主任馬克斯（Dr. Steve Marks）在接受《新聞與觀察報》（The News & Observer）採訪時表示，「這隻狗的死因目前尚未被確定。」

北卡州立大學發言人庫利考斯基（Mick Kulikowski）介紹，這隻狗是一隻雄性紐芬蘭犬，大約8歲。不過，相關單位並沒有提供該家庭及其狗的住所細節。

該州公共衛生獸醫威廉姆斯（Carl Williams）發表聲明指出，寵物將新冠肺炎傳染給人類的風險很低，目前也沒有證據表明狗會傳染給其他寵物。

FDA官網資料說明，雖然世界上有少數動物在與新冠肺炎患者密切接觸之後受感染的案例，但目前沒有證據顯示動物在傳播新冠肺炎方面起重要作用。FDA也提醒，若飼主感染了新冠肺炎，建議飼主限制自己與寵物的接觸，但對寵物進行新冠肺炎測試並無必要。