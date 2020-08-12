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影／阿札爾：對岸隱匿疫情、還施壓WHO　導致病毒蔓延

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記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾12日下午搭乘專機離台，結束為期4天的訪問。他在上午於一場國際電話記者會中表示，若拿對岸處理疫情的方式與台灣對比，不但沒有即時披露有人傳人，以及無症狀帶原者可傳播病毒等，還向WHO施壓，導致病毒蔓延。

阿札爾上午舉行一場電話記者會，該會是由美國國務院所屬的「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）主辦，參與包括來自美國、澳洲、韓國、菲律賓、越南以及台灣等媒體。

阿札爾在會中表示，他這次訪問台灣是傳遞美國總統川普的問候，並大力讚許台灣的防疫工作與成就；他認為，台灣模式證明，民主與開放的社會，是對抗傳染病的最佳武器。

▲▼美國衛生部長阿札爾赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾。（圖／記者屠惠剛攝）

阿札爾指出，他這次拜訪台灣，與總統蔡英文、副總統賴清德、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮，以及民間醫衛專家、前副總統陳建仁見面；同時，他也見證台美簽署醫衛合作了解備忘錄，把雙方醫衛合作關係「正式化」。

至於本次訪問，中國大陸也多次表達不滿，阿札爾則說，對岸處理疫情的方式與台灣對比，不但沒有即時披露有人傳人，以及無症狀帶原者可傳播病毒等，還向WHO施壓，導致病毒蔓延。

此外，阿札爾也透露，美國方面已經把防疫設備、防疫用品視為戰略性國家資源，且他已經與台灣業界有討論，包括相關業者赴美投資的可能性。

▼美國衛生部長阿札爾搭機離開台灣。（圖／實習記者方敬攝）

▲▼美國衛生部長阿札爾搭機離開台灣。（圖／實習記者方敬攝）

 

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