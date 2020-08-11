百齡水岸社會住宅開工　柯文哲：每年朝5萬戶目標前進、落實居住正義

▲柯文哲承諾未來要蓋更好的設宅給市民使用，朝5萬戶目標前進。（圖／記者黃軍瑋攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲10日出席「百齡水岸社會住宅」新建工程開工典禮，祈求施工順利一切平安，承諾未來要蓋更多更好的社宅給市民使用，落實居住正義。

柯文哲出席致詞時表示，今年社會住宅有10個基地要開工，這是第6個，台北的社宅已經越蓋越漂亮，像百齡社宅東西向有遮陽板，14樓還有挑高兩層樓的空中花園，可以遠眺基隆河、淡水河、圓山飯店，景觀是豪宅等級。地上21層，地下4層，總計266戶，低樓層都是公共服務設施，有幼兒園跟多功能服務中心。

柯文哲說，最近到全台灣各地去看，才知道為什麼市場跟社宅都沒有人要蓋，因為開工的很難剪綵，大家不想要做苦工；雖然今年台北市開工的社宅到要剪綵時，就已經卸任，不過，城市永續發展該做就要做，希望未來每年就是固定開工3千戶上下，朝向5萬戶目標前進，目前北市開工都維持1萬戶。

柯文哲強調，北市的社宅絕對不是貧民窟，品質會越來越好，不過還是很多要精進的，包括物業管理，都更中心要盡速成立；例如，最近去興隆國宅與居民座談，發現房子蓋完以後，管理才是問題，從冷氣到家具出租都應該一併處理。

柯文哲認為，社宅是北市重要政策，要繼續推，而且現在有十分之一是用申請不是用抽的，住戶也可以參加管委會，有助房子的維護管理。

士林區的百齡水岸社會住宅，座落在台北市士林區重慶北路四段（士林地方法院簡易法庭旁），將成為士林區兼具智慧、耐震、生態、永續發展及幼兒照護之多功能性社會住宅。

▲柯文哲出席百齡水岸社會住宅新建工程開工典禮。（圖／台北市政府提供）