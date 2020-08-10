阿札爾遭控稱蔡英文為「習總統」　馬英九：大概對兩岸關係不熟悉

▲美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨指控，美國衛生部長阿札爾10日上午晉見總統蔡英文時發生口誤，將「蔡總統」講成「習總統」。對此，前總統馬英九表示，阿札爾可能對兩岸關係不太熟悉。

馬英九10日下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。演說結束後，馬英九接受媒體訪問。

針對阿札爾來台是否代表台美關係最佳時刻，馬英九認為，目前來看的話，阿札爾來台當然是好事，但希望看到美國有更多具體行動，而不是只有口惠而已。至於國民黨指出，阿札爾將蔡總統說成「習總統」，馬英九說，「他（阿札爾）大概對兩岸關係不太熟悉吧」。

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

國民黨指控阿札爾在總統府發表致詞時口誤，總統府須向美方嚴正抗議，但民進黨則是出示阿札爾講稿原文，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」，並無所謂稱呼「習總統」的狀況。

總統府發言人張惇涵則回應，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。