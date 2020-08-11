雲林縣府監護兒順利送養美國　張麗善送戲偶擁抱祝福　

▲雲林縣長張麗善深深擁抱小可，祝福在未來的新的成長環境，能在收養父母的關愛與悉心照顧下能平安、快樂及健康地長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府監護兒童小可(化名)今年六歲，於昨日完成出養交付程序，未來將由美國籍夫婦收養，雲林縣長張麗善小可舉行歡送會時致贈小可具有雲林在地傳統文化的布袋戲偶，代表著一份雲林縣對於小可溫暖的祝福，家扶主委、社工一路看著小可從未滿月在寄養家庭到現在六歲了，非常感動小可終於找到「家」。

今年6歲的「小可」（化名）自幼父不詳、媽媽親職功能不佳，因而缺乏照顧、居無定所，小可出生未滿月便由雲林縣政府安置，安置3年期間因親生母親的親職功能依舊無法提升，經評估考量小可的最佳利益後由縣政府聲請司法裁定，於2017年經雲林地方法院裁定改由雲林縣長監護。

小可雖自幼缺少親情的關愛，但這6年來在縣府及寄養家庭細心地呵護下，小可現在已經是非常聰明又貼心的小男孩，小可對於未來要到新的國度生活也充滿期待，相信交予同為華裔具有美國籍的凱文夫婦收養可以幫助小可更快適應當地環境與文化，也可以保留小可的中文能力及原生國籍的文化。

雲林縣政府社會處長林文志表示，小可的年紀出養較不容易，初期媒合國內收養並不順利，幸運的是透過天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家的協助下，終於在2019年成功尋覓合適的美國籍收養人，在多次視訊及來台親子互動的過程中，養父母帶領小可了解家族成員、生活環境與美國的語言和文化，經歷一年的時間已完成國際收養程序。

近期受限於國際間新冠肺炎疫情的影響，我國採取外國人禁止入境措施，也讓收養父母在接獲我國及美國法院同意收養後而無法來台，但收養父母並不放棄，積極以特殊事由申請入境我國，終獲得我國政府許可入境，待隔離完畢後確認無健康考量即可接回小可返回美國。

小可的寄養家庭何月蘭媽媽，看到美國的收養父母來台跟小可互動狀況，感覺到收養父母是愛小可的，且美國的爺爺奶奶也都很期待小可的到來，放下心中的大石頭。月蘭媽媽製作了印有寄養家人照片的抱枕，希望小可不要忘記寄養家庭，也印製了收養父母照片的衣服，希望在出海關時，可以證明小可與收養父母是一家人。還特地準備了雲林家扶中心主任、社工人員與小可的合照，希望未來小可想回台灣尋根時，還記得雲林家扶。

雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶承接縣府委託的寄養服務，當寄養童成功出養到美國或是其他國家，這過程最不捨的還是寄養父母，因此雲林家扶在這過程中協助安撫寄養父母分離的焦慮、同理寄養父母的心情、轉介心理創傷復原服務、讓寄養父母好好跟孩子說再見，讓孩子是帶著祝福而離開寄養家庭的。

廖志文說，寄養家庭最終的盼望就是看到孩子有好的歸宿—永遠的家、愛她的父母，照顧這些孩子平安健康長大，擔任寄養家庭也就值得了，也期待有更多的家庭能更加入寄養家庭的行列，一起照顧這些失依的孩子。

▲雲林縣長張麗善贈送布袋戲偶，祝福小可在之後美國的生活裡，也能不忘故鄉的種種回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）





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